Югра предложила перенести срок исполнения госконтрактов без штрафов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 марта. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) предложили правительству РФ не штрафовать организации за перенос сроков исполнения госконтрактов на время карантина из-за распространения коронавируса. Как сообщил во вторник департамент общественных и внешних связей округа, эту информацию озвучила губернатор Югры Наталья Комарова заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину во время рабочей беседы по телефону.

"Власти региона предложили <…> законодательно установить возможность переноса срока исполнения госконтрактов без штрафных санкций на период карантина, связанного с санитарно-эпидемиологическими мероприятиями, установив при этом предельные размеры увеличения стоимости контрактов и сроков их исполнения", - говорится в сообщении.

По данным департамента, также власти Югры предложили установить каникулы по налогу на прибыль и единому социальному налогу для строительных организаций, а также по арендной плате за земельные участки до конца 2020 года и предоставить заказчикам право не требовать от субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечения заявок на право участия в конкурсах по выбору подрядчиков, а также обеспечения государственных контрактов.

В России на 30 марта зафиксировано 1 тыс. 836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1 тыс. 226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск 30 марта, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Московской области, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.