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Пандемия коронавируса нового типа

Число свердловских предприятий, выпускающих медицинские маски, выросло в 17 раз

По словам губернатора Евгения Куйвашева, сейчас их более 50
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Количество предприятий, изготавливающих медицинские маски в Свердловской области, увеличилось с трех до более чем 50, сообщил во вторник губернатор Евгений Куйвашев.

"Если в самом начале развития эпидемической ситуации у нас всего три предприятия выпускало маски, то сегодня уже больше 50. Это касается всего спектра медицинских изделий, комиссия Минпромторга совместно с нашими специалистами сегодня проводят стратегические сессии и работу по увеличению мощности выпускающих предприятий", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

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Губернатор отметил, что ряд предприятий был перепрофилирован на пошив специальных костюмов, предназначенных, в том числе, для бригад скорой помощи. "Я напомню, что аппараты искусственной вентиляции легких выпускаются у нас - три предприятия у нас обеспечивают всю страну. Сегодня наши предприятия обеспечивают подавляющее большинство медицинских предприятий всей страны", - добавил Куйвашев.

По последним данным, на Урале подтверждено 59 случаев заражения коронавирусной инфекцией, больше всего в Свердловской области - 33 случая, из них семеро выписаны, в Челябинской - 14 случаев, один человек выписан, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре - пять случаев. В Тюменской области диагностировано шесть случаев, из которых один - студентка из Китая, выписанная в феврале, также выздоровела девочка, которая была единственной зараженной в Курганской области.

Всего в России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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