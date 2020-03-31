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На Ямале ввели режим всеобщей самоизоляции

Меры не распространяются на медицинских работников и государственных служащих

ТАСС, 31 марта. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа, который на сегодняшний день является единственным регионом Урала, где не был диагностирован коронавирус, ввели всеобщую полную самоизоляцию на территории округа с 1 по 5 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

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Ранее во вторник власти ввели режим полной самоизоляции для людей старше 60 лет.

"До конца этой недели (до 5 апреля) на территории округа вводится режим самоизоляции для всех жителей региона. Пока его даты обозначены с 1 по 5 апреля включительно. Граждане обязаны соблюдать режим и покидать свое жилье только в случае необходимости обращения за экстренной медицинской помощью или при существовании прямой угрозы для жизни и здоровья", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, жители округа смогут ходить за продуктами и товарами первой необходимости только в ближайшие от дома магазины. Также вводятся правила выгула домашних животных - в радиусе 100 метров от дома. Выносить мусор - в ближайшие места накопления отходов. 

"Мы хотим, чтобы всем жителям округа было понятно, что это не рекомендация, а обязанность каждого человека. От соблюдения этих мер зависит здоровье ямальцев. Сейчас это самое важное для нас всех", - приводит пресс-служба слова заместителя губернатора Ямала, руководителя оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова. 

По данным пресс-службы, режим самоизоляции не распространяется на работников медицинских, аптечных, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости организаций. Также мера не распространяется на государственных гражданских и муниципальных служащих, работников, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и осуществляющих неотложные ремонтные работы. 

О ситуации с коронавирусом на Урале 

По последним данным, на Урале подтверждено 59 случаев заражения коронавирусной инфекцией, больше всего в Свердловской области - 33, из них пятеро выписаны, в Челябинской - 14 случаев, один человек выписан, в Ханты-Мансийском автономном округе - пять случаев. В Тюменской области диагностировано шесть случаев, среди которых студентка из Китая, выписанная в феврале, также выздоровела девочка, которая была единственной зараженной в Курганской области.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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