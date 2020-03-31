Югра направит 140 млн рублей из резервного фонда для поддержки бизнеса в период пандемии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 марта. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) на заседании во вторник решило дополнительно выделить 140 млн рублей Югорской региональной микрокредитной организации для предоставления микрозаймов по льготным процентным ставкам. Решение принято для помощи предпринимателям, столкнувшимся с падением экономической активности из-за ситуации с коронавирусом, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

"Распоряжение [о выделении дополнительных средств Югорской региональной микрокредитной организации] принято с целью поддержки малого и среднего предпринимательства, столкнувшегося с падением экономической активности, ограничениями по ведению деятельности. Выделяемые средства направляются для предоставления микрозаймов размером до 5 миллионов рублей и сроком до 5 лет наиболее пострадавшим бизнесам по льготным процентным ставкам - от 0,5 ключевой ставки Центрального банка России", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.

Как уточнил заместитель главы региона Николай Милькис, такие меры позволят обеспечить поддержку субъектов МСП в автономном округе в период введения режима повышенной готовности. Согласно распоряжению, размещенному на сайте правительства Югры, региональной микрокредитной организации из резервного фонда выделят 140 млн рублей.

Кроме того, правительство Югры приняло решение снизить в 2020 году ставки по налогу на имущество организаций, оцененного по кадастровой стоимости, для субъектов МСП с 2% до 0,7%. "С целью поддержки субъектов предпринимательства в 2021 году ее размер составит - 1%, на 2022 год - 1,3%, на 2023 год - 1,6%, а на 2024 и последующие годы - 2%. Это решение позволит оставить во владении собственников объектов недвижимости финансовые ресурсы в сумме 357 миллионов рублей", - уточнила директор департамента финансов Югры Вера Дюдина.

Также в Югре снижена ставка по налогу на 2020 год для организаций и предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, с 5% до 1%. Данная мера будет действовать для наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом отраслей, в частности гостиниц, предприятий общепита, турагентств, организаторов конференций и выставок, предприятий образования, здравоохранения, соцуслуг, культуры, спорта, досуга и развлечений.