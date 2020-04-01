{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На границе с Казахстаном в Зауралье изменится пункт транзитного проезда грузовиков

Его планируют осуществлять через пункт пропуска "Жана-Жол" Северо-Казахстанской области вместо пункта пропуска "Петухово"

ТАСС, 1 апреля.  Транзитный проезд грузовых автомобилей через российско-казахстанскую границу на территории Курганской области планируют осуществлять через пункт пропуска "Жана-Жол" Северо-Казахстанской области вместо автомобильного пункта пропуска "Петухово". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям в среду.

"Пограничное управление информирует, что уполномоченными государственными органами Республики Казахстан (нота посольства Республики Казахстан в Российской Федерации № 30-04/926) транзитный проезд грузовых автотранспортных средств предлагается осуществлять через пункт пропуска "Жана-Жол" Северо-Казахстанской области (против автомобильного пункта пропуска "Петухово" (Курганская область)", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечают в ведомстве, пропуск автомобилей, перевозящих грузы в Казахстан и из него, предлагается осуществлять через все функционирующие пункты пропуска на российско-казахстанской государственной границе.

"Кроме того, правительством Республики Казахстан с 22 марта принято решение о запрете экспорта из Казахстана ряда продовольственных товаров", - добавляют в пресс-службе, уточняя, что в перечень "запрещенных товаров" вошли гречневая крупа, сахар, картофель, морковь, репчатый лук и белокочанная капуста. Ограничение будет действовать до 15 апреля.

Теги
КазахстанРоссияКурганская область
Реклама на ТАСС
Синоптики прогнозируют на Урале похолодание и мокрый снег
В Свердловской области днем 2 апреля температура поднимется не выше 5 градусов тепла
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС