На границе с Казахстаном в Зауралье изменится пункт транзитного проезда грузовиков

ТАСС, 1 апреля. Транзитный проезд грузовых автомобилей через российско-казахстанскую границу на территории Курганской области планируют осуществлять через пункт пропуска "Жана-Жол" Северо-Казахстанской области вместо автомобильного пункта пропуска "Петухово". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям в среду.

"Пограничное управление информирует, что уполномоченными государственными органами Республики Казахстан (нота посольства Республики Казахстан в Российской Федерации № 30-04/926) транзитный проезд грузовых автотранспортных средств предлагается осуществлять через пункт пропуска "Жана-Жол" Северо-Казахстанской области (против автомобильного пункта пропуска "Петухово" (Курганская область)", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечают в ведомстве, пропуск автомобилей, перевозящих грузы в Казахстан и из него, предлагается осуществлять через все функционирующие пункты пропуска на российско-казахстанской государственной границе.

"Кроме того, правительством Республики Казахстан с 22 марта принято решение о запрете экспорта из Казахстана ряда продовольственных товаров", - добавляют в пресс-службе, уточняя, что в перечень "запрещенных товаров" вошли гречневая крупа, сахар, картофель, морковь, репчатый лук и белокочанная капуста. Ограничение будет действовать до 15 апреля.