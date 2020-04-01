В Челябинской области выздоровели первые два пациента с коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 1 апреля. /ТАСС/. Двое заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Челябинской области, которые были в числе первых госпитализированных с этим диагнозом, вылечились. Об этом на брифинге сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

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Первый в Челябинской области случай заражения коронавирусом был подтвержден 21 марта - у мужчины из города Миасса, вернувшегося из поездки в Испанию.

"Два пациента выздоровели. Первый - мужчина из Миасса. Вторая - женщина из Магнитогорска", - сказал губернатор.

По данным местных властей, на территории региона по состоянию на 1 апреля 20 подтвержденных случаев.