{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Челябинской области выздоровели первые два пациента с коронавирусом

Всего на территории региона по состоянию на 1 апреля 20 подтвержденных случаев заражения

ЧЕЛЯБИНСК, 1 апреля. /ТАСС/. Двое заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Челябинской области, которые были в числе первых госпитализированных с этим диагнозом, вылечились. Об этом на брифинге сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Первый в Челябинской области случай заражения коронавирусом был подтвержден 21 марта - у мужчины из города Миасса, вернувшегося из поездки в Испанию.

"Два пациента выздоровели. Первый - мужчина из Миасса. Вторая - женщина из Магнитогорска", - сказал губернатор.

По данным местных властей, на территории региона по состоянию на 1 апреля 20 подтвержденных случаев.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Синоптики прогнозируют на Урале похолодание и мокрый снег
В Свердловской области днем 2 апреля температура поднимется не выше 5 градусов тепла
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС