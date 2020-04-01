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Синоптики прогнозируют на Урале похолодание и мокрый снег

В Свердловской области днем 2 апреля температура поднимется не выше 5 градусов тепла

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Похолодание и осадки в виде мокрого снега придут в регионы Уральского федерального округа (УФО) в начале апреля. На севере округа, в Ямало-Ненецком округе (ЯНАО), температура опустится до минус 23 градусов, сообщили в среду в региональных гидрометцентрах и пресс-службах МЧС по региону.

"В Свердловской области 2 апреля ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, ночью до умеренных, днем временами с дождем. Температура воздуха ночью от 0 до минус 5 градусов, днем - от 0 до плюс 5 градусов. Ветер западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с",- говорится в сообщении на сайте Уральского гидрометцентра. В пятницу, 3 апреля, днем в регионе будет теплее - до плюс 10 градусов, ночные температуры останутся низкими - до 0 градусов, сильный ветер и осадки сохранятся.

По данным Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду, 1 апреля, дневная температура в регионе поднимается до 13 градусов выше нуля, в четверг и пятницу, 2 и 3 апреля, опустится до плюс 5 градусов. Ночью 3 апреля возможно похолодание до минус 6 градусов. На протяжении трех дней ожидаются осадки в виде небольшого дождя и мокрого снега, ветер - 5-10 м/с, возможны порывы до 15 м/с.

В Челябинской области 1 апреля сохранится теплая погода, температура днем - до 13 градусов выше нуля, осадков не ожидается, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. 2 апреля похолодает до минус 2 градусов ночью и плюс 5 градусов днем, уточняется на сайте гидрометцентра России. Ветер до конца рабочей недели будет силой 2-5 м/с, осадков не ожидается.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Тюменской области в ближайшие три дня ветер усилится до 13 м/с. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются 2 и 3 апреля. В четверг, 2 апреля, ожидается похолодание, температура днем 6-11 градусов выше нуля. Ночь с четверга на пятницу, то есть с 2 на 3 апреля, станет самой холодной в ближайшие дни, температура опустится до минус 5 градусов.

В Ямало-Ненецком автономном округе до пятницы, 3 апреля, будет снежно, возможны порывы ветра до 20 м/с, сообщили в Обь-Иртышском гидрометцентре. Минимальная температура днем будет 1 апреля, она опустится до минус 10 градусов, ночью с 1 на 2 апреля возможна температура до минус 23 градусов при прояснении. Со 2 апреля в регионе днем будет теплее, до плюс 4 градусов. По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), в регионе в четверг и пятницу, 2 и 3 апреля, прогнозируют мокрый снег, температура ночью опустится до минус 10 градусов при прояснениях, днем - до минус 3 градусов.

Теги
РоссияТюменская областьКурганская областьСвердловская областьЧелябинская областьХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ
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