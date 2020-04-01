Жителя Челябинской области оштрафовали на 30 тыс. рублей за фейк про коронавирус

ЧЕЛЯБИНСК, 1 апреля. /ТАСС/. Суд в Магнитогорске Челябинской области оштрафовал на 30 тыс. рублей местного жителя, написавшего в социальной сети, что выезд из города якобы закрыт из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МВД России по региону.

По данным местных властей, на территории региона по состоянию на 1 апреля зарегистрировано 20 подтвержденных случаев коронавируса.

"Сотрудниками УМВД России по Магнитогорску установлено, что местный житель 1985 г. р. в социальной сети "ВКонтакте" в комментариях к одной из публикаций разместил заведомо недостоверную информацию о якобы запрещенном в связи с коронавирусом выезде из города. <…> Материалы проверки были направлены в Орджоникидзевский суд города, который назначил мужчине наказание в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что за распространение в средствах массовой информации и в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. Главное управлением МВД России по Челябинской области призывает граждан внимательно относиться к публикуемой информации, ориентироваться только на официальные источники.