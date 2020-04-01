Власти и бизнес в регионах УФО перераспределяют средства из-за ситуации с коронавирусом

ТАСС, 1 апреля. Власти и бизнес в регионах Уральского федерального округа в условиях распространения коронавируса идут на необычные шаги, чтобы снизить свои расходы и перераспределить финансы в соответствии с сегодняшними приоритетами. Например, власти Курганской области предложили понизить температуру отопления в школах, где сейчас в связи с введенными мерами изоляции нет детей, а сэкономленные средства направить на медицину. На Ямале собственники помещений готовы отсрочить платежи по арендной плате, в Свердловской области предпринимателям предлагают новый вид займа на зарплаты сотрудникам. Кроме того, в нескольких регионах усилили контроль за передвижением транспорта на дорогах.
По последним данным, на Урале подтверждено 69 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них больше всего в Свердловской области - 33 случая, в Челябинской - 21 случай, в Ханты-Мансийском автономном округе - 8 случаев. В Тюменской области диагностировано шесть случаев, в Курганской - один. В Ямало-Ненецком автономном округе случаев заражения коронавируса нет.
Перераспределение денег и помощь
Предприятия и власти стали адаптироваться к новым финансовым и экономическим условиям. Например, Курганская область ищет пути перераспределения средств регионального бюджета на медицину и поддержку населения и бизнеса. Так, для снижения расходов ресурсоснабжающим организациям рекомендовано снизить температурный режим работы котельных вне графика в образовательных учреждениях, в которых введены вынужденные "каникулы". Также управляющим организациям, отмечают в пресс-службе губернатора области, нужно отрегулировать внутренние системы отопления в многоквартирных домах с учетом погоды для снижения расходов собственников.
На Ямале крупные арендодатели и банки Салехарда готовы смягчить условия для предпринимателей. Заместитель губернатор округа Александр Калинин отметил, что бизнесмены идут навстречу друг другу - предоставляют отсрочки по финансовым обязательствам, договариваются о заморозке арендной платы. Один из собственников помещений отсрочил для арендаторов платежи на апрель и май. Однако воспользоваться ею смогут только добросовестные арендаторы, каждое обращение будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
В Свердловской области региональный фонд поддержки предпринимательства вводит новый вид займа "Антикризисный", ориентированный на быструю поддержку бизнеса в условиях ухудшения экономической ситуации. Средства от 100 до 300 тыс. рублей можно будет направить на выплаты заработной платы сотрудникам, а также задолженности по ней или на арендные платежи. Деньги предоставляются сроком до 12 месяцев по ставке 6% годовых, которая равна ключевой ставке Центробанка.
Перенос выборов и мероприятий
Также для снижения рисков распространения коронавируса в округе переносятся выборы. Например, в Свердловской области 31 марта на заседании думы Рефтинского городского округа планировалось избрать главу муниципалитета. Однако дума приняла решение о переносе заседания на более позднее время. Также пришлось отложить довыборы по нескольким мандатам в городские думы трех уральских муниципалитетов: Полевского, Невьянска и Верхней Салды. Решение о переносе голосования с 12 апреля на более позднюю дату было принято территориальными избирательными комиссиями. Кроме того, ожидается что областной избирательной комиссией в ближайшее время будет принято решение о переносе довыборов депутата областного Заксобрания по Краснотурьинскому городскому округу, назначенных на 17 мая.
Также акция "Время карьеры" Уральского федерального университета перенесена с конца апреля на осень 2020 года для противодействия распространению коронавируса. Но реализация ряда мероприятий начнется уже летом. "В августе мы рассчитываем запустить конкурс "Золотая стажировка", большая часть которого (регистрация, отправление резюме, профессиональное тестирование, специальные задания от работодателей) будет организована в дистанционном формате. Финальный этап состоится в Екатеринбурге, обладателями возможности "Золотых стажировок" станет не более 50 человек", - сказали ТАСС в пресс-службе университета.
Контроль на дорогах
Власти регионов применяют меры по контролю за движением людей между городами. В Ханты-Мансийском автономном округе с 6 апреля 2020 года вводятся межмуниципальные контрольно-пропускные пункты для проверки соблюдения мер профилактики. Они, в частности, появятся на пяти дорогах.
Но некоторые регионы решили и вовсе ограничить автобусное сообщение с другими областями. Например, в Курганской области планируется временно приостановить некоторые автобусные маршруты внутри области и между соседними регионами, написал на своей странице в Instagram глава области Вадим Шумков. Но, уверил он, власти не намерены "перегибать палку": предложения совсем остановить движение общественного транспорта и "закрыть регион полностью", считает Шумков, чреваты перебоями с поставками важных грузов, потерей работы для тысяч людей и "последствиями посерьезнее".