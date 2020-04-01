Власти и бизнес в регионах УФО перераспределяют средства из-за ситуации с коронавирусом

ТАСС, 1 апреля. Власти и бизнес в регионах Уральского федерального округа в условиях распространения коронавируса идут на необычные шаги, чтобы снизить свои расходы и перераспределить финансы в соответствии с сегодняшними приоритетами. Например, власти Курганской области предложили понизить температуру отопления в школах, где сейчас в связи с введенными мерами изоляции нет детей, а сэкономленные средства направить на медицину. На Ямале собственники помещений готовы отсрочить платежи по арендной плате, в Свердловской области предпринимателям предлагают новый вид займа на зарплаты сотрудникам. Кроме того, в нескольких регионах усилили контроль за передвижением транспорта на дорогах.

По последним данным, на Урале подтверждено 69 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них больше всего в Свердловской области - 33 случая, в Челябинской - 21 случай, в Ханты-Мансийском автономном округе - 8 случаев. В Тюменской области диагностировано шесть случаев, в Курганской - один. В Ямало-Ненецком автономном округе случаев заражения коронавируса нет.

Перераспределение денег и помощь

Предприятия и власти стали адаптироваться к новым финансовым и экономическим условиям. Например, Курганская область ищет пути перераспределения средств регионального бюджета на медицину и поддержку населения и бизнеса. Так, для снижения расходов ресурсоснабжающим организациям рекомендовано снизить температурный режим работы котельных вне графика в образовательных учреждениях, в которых введены вынужденные "каникулы". Также управляющим организациям, отмечают в пресс-службе губернатора области, нужно отрегулировать внутренние системы отопления в многоквартирных домах с учетом погоды для снижения расходов собственников.

На Ямале крупные арендодатели и банки Салехарда готовы смягчить условия для предпринимателей. Заместитель губернатор округа Александр Калинин отметил, что бизнесмены идут навстречу друг другу - предоставляют отсрочки по финансовым обязательствам, договариваются о заморозке арендной платы. Один из собственников помещений отсрочил для арендаторов платежи на апрель и май. Однако воспользоваться ею смогут только добросовестные арендаторы, каждое обращение будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

В Свердловской области региональный фонд поддержки предпринимательства вводит новый вид займа "Антикризисный", ориентированный на быструю поддержку бизнеса в условиях ухудшения экономической ситуации. Средства от 100 до 300 тыс. рублей можно будет направить на выплаты заработной платы сотрудникам, а также задолженности по ней или на арендные платежи. Деньги предоставляются сроком до 12 месяцев по ставке 6% годовых, которая равна ключевой ставке Центробанка.

Перенос выборов и мероприятий

Также для снижения рисков распространения коронавируса в округе переносятся выборы. Например, в Свердловской области 31 марта на заседании думы Рефтинского городского округа планировалось избрать главу муниципалитета. Однако дума приняла решение о переносе заседания на более позднее время. Также пришлось отложить довыборы по нескольким мандатам в городские думы трех уральских муниципалитетов: Полевского, Невьянска и Верхней Салды. Решение о переносе голосования с 12 апреля на более позднюю дату было принято территориальными избирательными комиссиями. Кроме того, ожидается что областной избирательной комиссией в ближайшее время будет принято решение о переносе довыборов депутата областного Заксобрания по Краснотурьинскому городскому округу, назначенных на 17 мая.