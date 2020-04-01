Курганская область приостанавливает автобусные рейсы с соседними регионами из-за пандемии

ТАСС, 1 апреля. Правительство Курганской области приостанавливает со 2 апреля автобусное сообщение с соседними регионами из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в среду в областном оперативном штабе.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

"В Курганской области приостанавливается автобусное сообщение с соседними регионами. Рейсы будут отменены со 2 апреля 2020 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

В частности, временно не будут осуществляться рейсы Курган - Челябинск, Курган - Екатеринбург, Курган - Пермь, Курган - Сургут, Курган - Ханты-Мансийск, Курган - Нижневартовск.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.