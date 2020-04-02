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Пандемия коронавируса нового типа

В Челябинской области медработников и пожилых людей начинают обследовать на коронавирус

В регионе 21 подтвержденный случай заражения инфекцией, еще семь случаев условно подтвержденных
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Челябинской области начинают проверку на наличие коронавируса нового типа всех медицинских работников, которые берут анализы и взаимодействуют с зараженными людьми, а с понедельника будет организовано обследование на коронавирус людей старше 65 лет, имеющих хронические заболевания и признаки ОРВИ, сообщил журналистам в четверг глава региона Алексей Текслер.

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На текущий момент в Челябинской области 21 подтвержденный случай заражения коронавирусом, еще семь случаев условно подтвержденных. Два пациента находятся в состоянии средней тяжести, у них пневмония.

"Начинаем обследование медработников, которые работают при заборе анализов в медучреждениях, и у медработников, непосредственно работающих с больными и зараженными коронавирусом. <…> С понедельника начнем исследования граждан старше 65 лет, имеющие хронические заболевания и признаки ОРВИ. Далее планируем этот эксперимент продолжать и привлекать все большее количество наших граждан к проверке. Таким образом, категорию тех, кто может пройти исследование, будем расширять", - сказал губернатор.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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