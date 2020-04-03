Суд оштрафовал курганца за фейк про коронавирус

ТАСС, 3 апреля. Суд оштрафовал на 30 тыс. рублей жителя Кургана, усомнившегося в опасности коронавируса и призвавшего в социальных сетях отменить "бессмысленные меры" карантина. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД в пятницу.

"Сотрудники курганской полиции выявили в социальной сети факт размещения фейковой информации о коронавирусной инфекции. 27-летний житель областного центра опубликовал недостоверные сведения о том, что COVID-2019 не является опасной инфекцией, и призвал отменить "бессмысленные" меры карантина. Таким образом, гражданин распространил недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений, создавая угрозу общественной безопасности", - говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации", назначив ему наказание в виде штрафа 30 тыс. рублей.