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Пандемия коронавируса нового типа

Суд оштрафовал на 30 тыс. рублей жителя Екатеринбурга за фейк о коронавирусе

Мужчина сообщил в соцсетях, что в Свердловской области якобы от вируса уже погибли порядка 100 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 30 тыс. рублей мужчину за распространение в соцсетях фейков о большом количестве погибших от коронавируса. Об этом сообщил в пятницу журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сочинял <…>, что в Свердловской области якобы от вируса уже погибло порядка 100 человек, а власти об этом якобы умалчивают и запрещают медикам ставить правдивый диагноз. <...> Мировой судья участка № 5 Надежда Мартыненко, рассмотрев предоставленную органами внутренних дел фактуру, согласилась с доводами полиции и признала молодого человека виновным в совершении административного правонарушения. В доход государства ему придется заплатить 30 тыс. рублей штрафа", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что задержанный признал свою вину и попросил прощения.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2923 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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