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Пандемия коронавируса нового типа

Жителя челябинского Троицка оштрафовали за фейк про пациентов с подозрением на коронавирус

Размер штрафа составил 15 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 4 апреля. /ТАСС/. Троицкий городской суд Челябинской области оштрафовал местного жителя, который в одном из пабликов в социальной сети опубликовал фейк о пациентах с подозрением на коронавирус. Об этом в субботу говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по региону.

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"Сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Троицкий" установили, что местный житель 2001 года рождения в одном из пабликов в социальной сети опубликовал комментарий о людях, якобы запертых в душевой медицинского учреждения с подозрением на коронавирус. Данная информация не соответствует действительности. В отношении молодого человека сотрудниками полиции составлен административный протокол, Троицкий городской суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции напоминают, что за распространение в средствах массовой информации и в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. В управлении МВД призывают внимательно относиться к публикуемым сведениям, ориентироваться только на официальные источники.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923 случая). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск 3 апреля, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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