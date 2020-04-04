В ХМАО составили почти 70 протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции

ТАСС, 4 апреля. Сотрудники полиции и Роспотребнадзора составили 69 протоколов по фактам нарушения режима самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе, где подтверждено 16 случаев коронавируса. Об этом сообщила в субботу в прямом эфире на своей странице в Instagram губернатор региона Наталья Комарова.

"Контроль осуществляется за лицами, которым выписаны предписания о самоизоляции. По состоянию на 3 апреля органами внутренних дел и Роспотребнадзором составлено 69 протоколов об административных нарушениях", - сказала Комарова.

Она добавила, что подписала постановление, согласно которому расширяется список лиц, которые могут составлять протоколы об административных правонарушениях.

Всего в округе под медицинским наблюдением находятся более 4,6 тыс. человек.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 357). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.