Обвиняемого в поджоге дома в Екатеринбурге, где погибли восемь человек, арестовали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Суд на два месяца арестовал обвиняемого в поджоге дома в Екатеринбурге, где в ночь на 27 марта погибли восемь человек. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Свердловской области Алексей Кондин.

"Рассмотрев представленные материалы, суд согласился с доводами следствия, заключив обвиняемого под стражу до 26 мая включительно", - сказал он.

Кондин добавил, что мужчине предъявлено обвинение по статьям УК РФ - "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом" и "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога".

Пожар произошел в ночь на 27 марта. В двухэтажном доме барачного типа горели подъезд и кровля. Погибли семь человек, еще одни умер в больнице. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек.