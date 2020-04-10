Пошив масок и борьба с хандрой. Ученые и бизнес УФО решают новые задачи из-за коронавируса

Компании и организации округа в условиях, когда почти невозможно купить медицинские маски, решили наладить собственное производство этих изделий. Например, авиакомпания "Ютэйр-Инжиниринг" (дочернее предприятие авиакомпании Utair, выполняющее работы по ремонту и техобслуживанию самолетов и вертолетов, наземные и летные испытания) наладила в собственном текстильном цеху в Тюмени производство защитных многоразовых масок для сотрудников. По словам генерального директора авиакомпании Андрея Мартиросова, эта мера позволит обеспечить данными изделиями более 13 тыс. сотрудников компании.

На Урале подтверждено 210 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них больше всего в Свердловской области - 61 случай, в Челябинской - 36, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) - 41, в Ямало-Ненецком - 50, в Тюменской области диагностировано 19 случаев, в Курганской - 3.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Крупные компании, небольшие фирмы и епархии развернули в регионах Уральского федерального округа (УФО) России массовый пошив медицинских масок, чтобы закрыть дефицит этих изделий, а ученые разработали новые программы для улучшения настроения и слежения за своим здоровьем.

Массовый пошив масок организовали и в Югре. Сейчас в регионе около 130 швейных предприятий и ателье создали данное производство. Среди них швейные предприятия, индивидуальные предприниматели, ателье, театральные мастерские и предприятия народных художественных промыслов.

Свой вклад в общее дело вносят и в Курганской области. Сестры милосердия и добровольцы православной службы "Милосердие" запустили пошив масок для медучреждений региона. Как сообщили в пресс-службе областной епархии, маски будут распространяться бесплатно. Марлю и выкройки добровольцам предоставили компания "Курганфармация" и врачи из Курганского отделения российской организации "Общества православных врачей". Пока они изготавливают около 80 масок в день.

Помощь самоизолированным

Выдержать нахождение дома в течение месяца сложно многим людям, в том числе и пенсионерам. Поэтому молодые ученые и магистранты Уральского федерального университета запустили 10 апреля программу "Нейрогимнастика для серебряного возраста" для пожилых людей, находящихся в условиях самоизоляции. "Мы, применив наши знания в нейропсихологии, геронтопсихологии, психологии стресса, составили программу для пожилого человека, которая позволяет за 10-15 минут привести себя в нормальное психоэмоциональное состояние", - приводят в пресс-службе вуза слова руководителя проекта Марины Клименских.

Среди упражнений, которые помогут укрепить межполушарные связи в мозге, улучшить координацию и положительно повлиять на самочувствие пожилого человека, авторы проекта называют фокусировку взгляда, перекрестные движения глаз и языка, а также рук и ног, самомассаж кистей и стоп. Выполнять упражнения пожилым людям можно самостоятельно или при дистанционном участии волонтеров-психологов.

Когда в больницах отменены плановые приемы, особенно важно следить за своим самочувствием, поэтому в ХМАО разработали дневник самонаблюдения за состоянием здоровья. Он внедряется во всех региональных учреждениях социального обслуживания граждан, на сайте правительства Югры его может скачать любой желающий.

Как отмечают в департаменте общественных и внешних связей Югры, дневник разработан для предупреждения распространения на территории автономного округа коронавируса, снижения тревоги и страха у населения. "Жители могут наблюдать за состоянием своего здоровья: ежедневно отслеживать уровень температуры тела, пульс, а также наличие или отсутствие респираторных синдромов: кашель, одышка, боли в горле и многие другие", - говорится в сообщении.

Внимание к врачам

Медики в Тюмени получили возможность бесплатно ездить на общественном транспорте, несмотря на то, что все льготные транспортные карты власти заблокировали. Врачи и средний медперсонал смогут также бесплатно парковаться на платных парковках в городе. Для этого сотруднику необходимо обратиться к главврачу. На следующий день номер машины будет внесен в общую систему.

В ХМАО правительство приняло решение о допвыплатах для медперсонала, который работает с заразившимися коронавирусом пациентами. Врачам, которые оказывают помощь в стационарах, доплатят 65,3 тыс. рублей, врачам скорой помощи, терапевтам, инфекционистам, участковым - по 52,2 тыс. рублей, средний медперсонал - 26,1 тыс. рублей, фельдшеры (медсестры), принимающие вызовы скорой - 13 тыс. рублей, младший медперсонал - 19,6 тыс. рублей.