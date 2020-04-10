Пошив масок и борьба с хандрой. Ученые и бизнес УФО решают новые задачи из-за коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Крупные компании, небольшие фирмы и епархии развернули в регионах Уральского федерального округа (УФО) России массовый пошив медицинских масок, чтобы закрыть дефицит этих изделий, а ученые разработали новые программы для улучшения настроения и слежения за своим здоровьем.
На Урале подтверждено 210 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них больше всего в Свердловской области - 61 случай, в Челябинской - 36, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) - 41, в Ямало-Ненецком - 50, в Тюменской области диагностировано 19 случаев, в Курганской - 3.
Маски от епархии и авиакомпании
Компании и организации округа в условиях, когда почти невозможно купить медицинские маски, решили наладить собственное производство этих изделий. Например, авиакомпания "Ютэйр-Инжиниринг" (дочернее предприятие авиакомпании Utair, выполняющее работы по ремонту и техобслуживанию самолетов и вертолетов, наземные и летные испытания) наладила в собственном текстильном цеху в Тюмени производство защитных многоразовых масок для сотрудников. По словам генерального директора авиакомпании Андрея Мартиросова, эта мера позволит обеспечить данными изделиями более 13 тыс. сотрудников компании.
Массовый пошив масок организовали и в Югре. Сейчас в регионе около 130 швейных предприятий и ателье создали данное производство. Среди них швейные предприятия, индивидуальные предприниматели, ателье, театральные мастерские и предприятия народных художественных промыслов.
Свой вклад в общее дело вносят и в Курганской области. Сестры милосердия и добровольцы православной службы "Милосердие" запустили пошив масок для медучреждений региона. Как сообщили в пресс-службе областной епархии, маски будут распространяться бесплатно. Марлю и выкройки добровольцам предоставили компания "Курганфармация" и врачи из Курганского отделения российской организации "Общества православных врачей". Пока они изготавливают около 80 масок в день.
Помощь самоизолированным
Выдержать нахождение дома в течение месяца сложно многим людям, в том числе и пенсионерам. Поэтому молодые ученые и магистранты Уральского федерального университета запустили 10 апреля программу "Нейрогимнастика для серебряного возраста" для пожилых людей, находящихся в условиях самоизоляции. "Мы, применив наши знания в нейропсихологии, геронтопсихологии, психологии стресса, составили программу для пожилого человека, которая позволяет за 10-15 минут привести себя в нормальное психоэмоциональное состояние", - приводят в пресс-службе вуза слова руководителя проекта Марины Клименских.
Среди упражнений, которые помогут укрепить межполушарные связи в мозге, улучшить координацию и положительно повлиять на самочувствие пожилого человека, авторы проекта называют фокусировку взгляда, перекрестные движения глаз и языка, а также рук и ног, самомассаж кистей и стоп. Выполнять упражнения пожилым людям можно самостоятельно или при дистанционном участии волонтеров-психологов.
Когда в больницах отменены плановые приемы, особенно важно следить за своим самочувствием, поэтому в ХМАО разработали дневник самонаблюдения за состоянием здоровья. Он внедряется во всех региональных учреждениях социального обслуживания граждан, на сайте правительства Югры его может скачать любой желающий.
Как отмечают в департаменте общественных и внешних связей Югры, дневник разработан для предупреждения распространения на территории автономного округа коронавируса, снижения тревоги и страха у населения. "Жители могут наблюдать за состоянием своего здоровья: ежедневно отслеживать уровень температуры тела, пульс, а также наличие или отсутствие респираторных синдромов: кашель, одышка, боли в горле и многие другие", - говорится в сообщении.
Внимание к врачам
Медики в Тюмени получили возможность бесплатно ездить на общественном транспорте, несмотря на то, что все льготные транспортные карты власти заблокировали. Врачи и средний медперсонал смогут также бесплатно парковаться на платных парковках в городе. Для этого сотруднику необходимо обратиться к главврачу. На следующий день номер машины будет внесен в общую систему.
В ХМАО правительство приняло решение о допвыплатах для медперсонала, который работает с заразившимися коронавирусом пациентами. Врачам, которые оказывают помощь в стационарах, доплатят 65,3 тыс. рублей, врачам скорой помощи, терапевтам, инфекционистам, участковым - по 52,2 тыс. рублей, средний медперсонал - 26,1 тыс. рублей, фельдшеры (медсестры), принимающие вызовы скорой - 13 тыс. рублей, младший медперсонал - 19,6 тыс. рублей.