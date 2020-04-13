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75-летие Победы

Военные ЦВО закончили подготовку исторической техники к параду Победы в Екатеринбурге

Впервые в парадном строю пройдут воссозданные на Урале бронеавтомобили БА-64", возглавит колонну танк Т-34
Т-34, участвовавший в прорыве через Манесов мост во время Пражской наступательной операции Стоп-кадр с видео пресс-службы Центрального военного округа
Описание
Т-34, участвовавший в прорыве через Манесов мост во время Пражской наступательной операции
© Стоп-кадр с видео пресс-службы Центрального военного округа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Ремонтники Центрального военного округа (ЦВО) завершили ремонт и восстановление исторических образцов военной техники для участия в параде Победы в Екатеринбурге, сообщила в понедельник пресс-служба округа.

"Раритетные танки и бронеавтомобили впервые покинули мастерские для проведения обкатки. Впервые в парадном строю парада Победы в Екатеринбурге пройдут воссозданные на Урале легендарные бронеавтомобили БА-64", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе уточнили, что возглавит парадную колонну танк Т-34, участвовавший в прорыве через Манесов мост в составе Уральского добровольческого танкового корпуса во время Пражской наступательной операции.

Всего в составе механизированной колонны исторической техники в Екатеринбурге пройдет 11 образцов военной техники: два воссозданных по историческим схемам и чертежам бронеавтомобиля БА-64, отреставрированные танк Т-34, бронетранспортер БТР-152 и семь мотоциклов МВ-650 со знаменами воинских частей, сформированных в Свердловске для убытия на фронты Великой Отечественной войны.

Первая репетиция прохождения механизированной колонны пройдет на окраине Екатеринбурга 14 апреля.

Теги
РоссияСвердловская область75-летие Победы
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