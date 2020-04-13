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Пандемия коронавируса нового типа
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Цуканов сообщил о дефиците компонентов для аппаратов ИВЛ во всех регионах Урала

По словам полпреда в УФО, наблюдается также дефицит другого медицинского оборудования и защитных материалов
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Дефицит необходимых комплектующих для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), расходных материалов и средств защиты есть во всех регионах Уральского федерального округа (УФО). Об этом сообщил в понедельник на совещании по профилактике распространения коронавируса на Урале полномочный представитель президента РФ в УФО Николай Цуканов.

На Урале зафиксировано 292 случая заражения коронавирусом, наибольшее их число приходится на Свердловскую область - 85. В Ямало-Ненецком автономном округе 66 случаев, в Ханты-Мансийском - 41, в Челябинской области - 43, в Тюменской - 53, в Курганской - четыре.

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"Проверка контрольного департамента показала наличие дефицита во всех субъектах УрФО медицинского оборудования: шприцевые насосы, прикроватные мониторы, аппараты для измерения газов в крови; расходных материалов и средств защиты, таких как маски для ИВЛ, защитные комбинезоны, очки и высокие бахилы", - сказал Цуканов.

Полпред добавил, что иногда приходилось запускать заводы, работа которых была приостановлена, по производству медной трубки и клапанов для кислородной разводки, необходимых для аппаратов ИВЛ. Цуканов отметил, что в Курганской области из 144 необходимых аппаратов ИВЛ есть только 49. До конца апреля ожидается поставка 28 аппаратов, еще 36 получат больницы лишь 31 и 3 сентября, что, по его словам, недопустимо. В целом в округе имеется 4 045 аппаратов ИВЛ.

Ситуация с медицинскими масками

Больницы в регионах Уральского федерального округа обеспечены одноразовыми медицинскими масками лишь на 85%. Общая потребность составляет 9 млн штук, сообщил также Цуканов.

"В настоящее время в медицинских организациях регионов УФО более 7,5 млн одноразовых медицинских масок при потребности в 9 млн штук. По данным федеральной информационной системы, отмечается недостаток защитных очков, высоких бахил, защитных медицинских комплектов", - сказал Цуканов.

Полпред добавил, что при ухудшении ситуации и увеличении числа пациентов запаса противочумных костюмов, защитных комбинезонов и одноразовых респираторов в больницах хватит лишь на неделю, лекарств - на срок от двух до четырех недель. Проблемы с наличием определенных препаратов имеются в нескольких регионах округа.

"В настоящий момент отмечается дефицит кадров, в том числе пульмонологов, инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов. Наиболее остро вопрос стоит в Курганской области, где требуется дополнительно 79 врачей, в Свердловской области, где нехватка есть в 291 анестезиологе-реаниматологе, и в Челябинской области, где нужно 59 инфекционистов, 277 анестезиологов-реаниматологов", - отметил Цуканов.

Теги
Цуканов, Николай НиколаевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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