В регионах УФО разнообразят онлайн-обучение и введут пропускной режим

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Власти в некоторых регионах Уральского федерального округа (УФО) для недопущения распространения COVID-19 вводят пропускной контроль. В рамках перехода на дистанционное обучение в Ханты-Мансийском автономном округе переводят в онлайн занятия в кадетском клубе. Всего в регионах УФО диагноз подтвердился у 294 человек, в Свердловской области - 85 случаев, в Челябинской - 45, в ХМАО - 41, в ЯНАО - 66, в Тюменской области - 53, в Курганской - 4. Усиление контроля Система пропусков ведена в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), сообщил ТАСС директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин. "Смысл внедряемой системы в том, что через специальный сайт или мобильное приложение, как удобно жителям, граждане, выходя из дома, смогут уведомить о том, куда они направляются. <…> Также этим сервисом можно будет воспользоваться через мобильное приложение "Госуслуги Югры", - сказал Ципорин. Контроль дополнит система распознавания лиц, которая будет осуществлять оперативную проверку законности нахождения граждан вне дома, данные факты станут основанием для наложения штрафов нарушителям. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил на своей странице в Instagram, что с 11 апреля жителям без особого разрешения можно будет выходить на прогулку с животными или выбросить мусор. В иных случаях - при наличии справки или служебного удостоверения, или отправляя СМС на номер специальной службы, если же человек идет на улицу для покупки товаров или получения услуг. Также правительство области сообщили о том, что решили привязать номер для отправки СМС с паспортными данными и целью выхода к WhatsApp.

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Власти Челябинской области с 13 апреля разрешают жителям сменить место самоизоляции, проехав на легковом автомобиле на дачу или в сад. В регионе, возможно, будет запущена система пропусков, которую протестируют на текущей неделе. Губернатор региона Алексей Текслер отметил, что ослаблять действующий в регионе режим ограничений пока нецелесообразно. Теперь работодатели должны оповещать власти о командированных, которые к ним приезжают любым видом транспорта из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Кадеты онлайн В уральских регионах продолжают переход на дистанционные формы обучения. Так, сообщается на сайте УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу, в Белоярском районе Югры на протяжении семи дней участники кадетского казачьего клуба "Пересвет" при храме преподобного Серафима Саровского осваивали новую форму работы. В режиме дистанционного обучения каждый воспитанник освоил несколько тематических разделов: физподготовка, основы православия, медицина, туризм, рукоделие и многое другое. Воспользоваться технологиями онлайн-образования решили и в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства, там проводят ежедневные прямые эфиры и вебинары о текущей экономической ситуации и адаптации к ней бизнес-процессов. На этой неделе запланировано 7 онлайн-мероприятий с приглашенными спикерами, юристами, экспертами в области антикризисного управления и другими специалистами, рассказали в пресс-службе фонда Профилактика в храмах В воскресенье глава Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал в своем официальном аккаунте в Instagram фото из храма целителя Пантелеймона в Екатеринбурге, на котором люди не держат безопасную дистанцию. В ответ на это в Екатеринбургской епархии сообщили, что прихожане соблюдают все меры профилактики, в том числе, держат дистанцию 1,5 метра. "Прискорбно, что тот, кто готовил фотоиллюстрацию для Instagram Евгения Владимировича [Куйвашева], не заметил всех мер безопасности, принятых и исполняемых в храмах, но сосредоточился лишь на единственном фрагменте сегодняшнего масштабного церковного богослужения. Так, например, […] все, кто счел необходимым прийти в храм, получали маски, дезинфицирующие средства, стояли на расстоянии друг от друга согласно разметке", - говорится в сообщении епархии.

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