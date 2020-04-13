В ХМАО коронавирус предварительно подтвердили у девяти работников дочки "Газпром нефти"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция предварительно подтвердилась у девяти работников компании "Газпромнефть-Хантос", одного из крупнейших добывающих предприятий "Газпром нефти", семи вахтовиков и двух офисных сотрудников, сообщила в понедельник на совещании по профилактике распространения коронавируса в УФО губернатор Югры Наталья Комарова.

"Мне позвонил руководитель "Газпромнефть-Хантос" и доложил, что среди протестированных и уже полученных результатов предварительных, первая, что называется, проба - больше 900 человек. Девять из них с положительными пробами, семь работников подрядных организаций на месторождении и два офисных работника [в Ханты-Мансийске]. Они все остаются по месту прописки, вахтовики на вахте в специальных помещениях в отдельных вагончиках, установленных для них, а офисные работники дома ожидают подтверждения этих результатов", - сказала она.

В пресс-службе "Газпромнефть-Хантос" ТАСС подтвердили информацию о предварительно положительных результатах на коронавирусную инфекцию у нескольких работников. В компании рассказали, что тестирование прошли все сотрудники и подрядчики, из общего числа пока обработано только 900, остальные результаты будут позже.

"В "Газпромнефть-Хантосе" выявлены предварительно положительные результаты у нескольких сотрудников и представителей подрядных организаций. Тесты направлены в сертифицированные Роспотребнадзором лаборатории для подтверждения, после которого можно будет точно говорить о количестве инфицированных", - сказали в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что для изоляции лиц с возможным заражением, установлены санитарно-эпидемиологические посты, организована работа дополнительных медпунктов, увеличено количество медперсонала. "Работающие на производстве сотрудники имеют необходимые средства защиты, ведется санитарно-эпидемиологическая обработка помещений и бесконтактная передача смен. Продолжительность вахты на месторождениях с учетом текущей эпидемиологической ситуации увеличена до 60 дней. Создается система допуска на вахты сменного персонала, который находится под наблюдением врачей до отправки на месторождение", - подчеркнули в пресс-службе.