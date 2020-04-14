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Авиационную группу ЦВО перебазировали в Казахстан для обеспечения посадки "Союза МС-15"

Это четыре вертолета Ми-8МТВ5-1, самолет Ан-12 и поисковая машина "Синяя птица"

ТАСС, 14 апреля. Поисково-спасательная группа Центрального военного округа (ЦВО) завершила перебазирование в Республику Казахстан для обеспечения посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-15", сообщила во вторник пресс-служба округа.

"Авиационная группа в составе четырех вертолетов Ми-8МТВ5-1, одного самолета Ан-12 и одной поисковой машины "Синяя птица" перебазирована с аэродрома Упрун в Челябинской области в Республику Казахстан на оперативные аэродромы Аркалык, Караганда и Жезказган. Авиационная, специальная техника и личный состав присоединились к основным силам поисково-спасательной группы ЦВО, которые 9 апреля принимали участие в операции по обеспечению запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16", - говорится в сообщении пресс-службы.

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-15" запланирована на 17 апреля. Всего для встречи спускаемого аппарата будет задействовано восемь вертолетов Ми-8МТВ5-1, самолеты Ан-12 и Ан-26, 19 единиц специальной техники, в том числе пять поисковых машин "Синяя птица".

Теги
КазахстанРоссияЧелябинская область
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