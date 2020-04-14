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Пандемия коронавируса нового типа

Жительницу Курганской области оштрафовали за фейк о коронавирусе

Полиция в одной из популярных групп в социальной сети ранее выявила фейковую новость о том, что в Кургане от инфекции умерла женщина, а также закрывается движение поездов

ТАСС, 14 апреля. Суд оштрафовал жительницу Курганской области за фейк о первой смерти в регионе из-за коронавируса. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе областного УМВД.

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"Сотрудниками полиции в одной из популярных групп в социальной сети выявлена фейковая новость о том, что в Кургане умерла женщина от коронавируса, а также закрывается движение на поездах, полиция не выпускает жителей из дома. <...> Решением Катайского мирового суда злоумышленница признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации"). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленницей оказалась 34-летняя жительница Катайска. Она распространяла в комментариях "заведомо недостоверную информацию под видом достоверных сообщений, создавая угрозу общественной безопасности".

В Курганской области выявили заражение коронавирусом у десяти человек, один из них уже выздоровел и находится дома. Смертельных случаев в результате коронавирусной инфекции пока не зарегистрировано.

 

Теги
РоссияКурганская областьПандемия коронавируса нового типа
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