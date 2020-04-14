Самоходки "Малка" и "Мста-С" впервые примут участие в параде Победы в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Самоходные артиллерийские установки "Малка" и "Мста-С", а также боевая машина пехоты БМП-3 впервые примут участие в параде Победы в Екатеринбурге. Первая репетиция прохождения механизированной колонны, в составе которой 164 единицы техники, состоялась во вторник на окраине города.

Среди других новинок парада - машина поставки дымовых завес ТДА-3, предназначенная для прикрытия и маскировки войск в имитации густого тумана, а из инженерной техники - автоцистерны АЦ-14, буксирно-моторные катера БМК-МО и понтонный парк, который применяется для наведения паромных и мостовых переправ.

В пресс-службе Центрального военного округа ТАСС пояснили, что при проведении репетиции принимаются меры по профилактике вирусных инфекций. Военная техника, а также транспорт, которым доставляют участников парада, проходят дезинфекцию. В ходе тренировок медики измеряют температуру у участников.

В составе механизированной колонны исторической техники в Екатеринбурге пройдет 11 образцов военной техники: два воссозданных по историческим схемам и чертежам бронеавтомобиля БА-64, отреставрированные танк Т-34, бронетранспортер БТР-152 и семь мотоциклов МВ-650 со знаменами воинских частей, сформированных в Свердловске для убытия на фронты Великой Отечественной войны.

"В составе исторической части механизированной колонны будут пронесены знамена всех соединений и воинских частей, которые формировались в Свердловской области во время Великой Отечественной войны", - рассказал начальник автобронетанковой службы полковник Ханив Беглов. Он уточнил, что на первой репетиции механизированной колонны отрабатываются слаженные действия отдельных экипажей в составе подразделений - синхронность скорости движения, сохранение дистанции.

В феврале заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский анонсировал первое участие в механизированной колонне парад Екатеринбурга танков Т-80 и Т-72Б3. Возглавит парадную колонну танк Т-34, участвовавший в составе Уральского добровольческого танкового корпуса в прорыве через Манесов мост во время Пражской наступательной операции.