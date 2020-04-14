В Свердловской области впервые выявили коронавирус у врача

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Диагноз "коронавирусная инфекция" впервые был поставлен врачу в Свердловской области, сообщили ТАСС в региональном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией во вторник.

"У врача, лечившего первого пациента с подтвержденным COVID-19 в Красноуфимске, также подтвердился диагноз. Он находится в 40-й больнице Екатеринбурга. Круг его контактов, в том числе с пациентами, установлен. Он минимален. Все контактные лица находятся под медицинским наблюдением в больнице Красноуфимска. В медицинском учреждении приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения инфекции. Введены необходимые ограничения. Пациенты переведены в другие медицинские учреждения согласно маршрутизации", - сообщили в штабе.

Ранее региональный штаб не сообщал о случаях заражения медиков на территории Свердловской области. В регионе зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом, 37 человек выздоровели.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.