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Жительница Курганской области обратилась в полицию из-за разглашения данных о ее заражении

Потерпевшая рассказала, что фельдшер разместила информацию о ее диагнозе в группе "Подслушано. Шадринск" в соцсети "ВКонтакте". После этого ей стали поступать гневные сообщения и звонки от местных жителей

ТАСС, 14 апреля. Заразившаяся коронавирусом жительница Шадринска в Курганской области подала заявление в полицию из-за распространения в сети ее персональных данных и сведений о заражении, сообщила ТАСС сама девушка.

Ранее она сообщила в Instagram, что фельдшер медучреждения разместила информацию о положительном результате ее анализов на коронавирус и персональные данные в группе "Подслушано. Шадринск" в социальной сети "ВКонтакте". После этого ей стали поступать гневные сообщения и звонки от местных жителей, началась травля.

"Расследование началось, кто именно распространил личные данные мои и моих родных", - сказала собеседница агентства. Факт подачи девушкой заявления подтвердили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

Студентка приехала к родителям в Шадринск из Москвы. Ее контактный круг установлен, у всех были взяты пробы на коронавирус, одна оказалась положительной, сообщили ранее в оперативном штабе региона. Также известно, что семья девушки находится дома на самоизоляции.

Теги
РоссияКурганская область
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