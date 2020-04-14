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Пандемия коронавируса нового типа

Служебные автомобили и "держатели масок". В УФО вводят новые инициативы поддержки врачей

В регионах Уральского федерального округа 350 заболевших COVID-19

ТАСС, 14 апреля. Власти регионов Уральского федерального округа (УФО) вводят новые меры поддержки медработников в период пандемии коронавируса нового типа: в администрации Екатеринбурге передали часть служебных машин для нужд медиков, а в Тюмени проводят дополнительное обучение медработников по оказанию помощи пациентам с коронавирусом. Инициативу подхватили волонтеры.

В регионах Уральского федерального округа (УФО) на 14 апреля зарегистрировано 350 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за сутки прирост составил 56 человек.

"3D-помощь" медикам

В Екатеринбурге врачи теперь могут объехать вдвое больше пациентов, чем раньше, сообщается на официальном портале города. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский принял решение о передаче части служебного транспорта чиновников для нужд медицинских работников. Из-за приостановки приема пациентов в поликлиниках в связи с ситуацией с коронавирусом увеличилось количество вызовов врачей на дом, и автопарк, обслуживающий медучреждения города, перестал справляться с потоком работы.

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В Тюменской области проводят дополнительное обучение по эпидемиологической безопасности для врачей-терапевтов, инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов, младшего и среднего персонала. Тюменский государственный медицинский университет обучил таким образом 1,3 тыс. медицинских работников оказанию помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, для чего в вузе были разработаны специальные программы.

Инициативу оказания поддержки медработникам подхватил доброволец из Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ), который начал печатать на домашнем 3D-принтере бесплатные "держатели масок" для врачей, которые снижают нагрузку от их длительного ношения, сообщается на официальной странице правительства округа в социальной сети "ВКонтакте". Он уже подарил первую партию в 30 штук городской детской поликлинике.

Помощь волонтерам

Передать часть служебных автомобилей чиновники Екатеринбурга решили не только медикам, но и волонтерам. Аналогичное решение приняли в правительстве Курганской области. На переданных им служебных автомобилях добровольцы будут развозить продукты и медикаменты пожилым людям и инвалидам.

Как рассказали в пресс-службе главы Курганской области, сейчас ребята из волонтерских штабов передвигаются на такси, которое оплачивает ОНФ, или на личных автомобилях, но транспорта периодически не хватает - в день поступает от 20 до 50 заявок на оказание помощи. Кроме того, в регионе принято решение обеспечить продуктовыми наборами школьников из малоимущих семей, которые получали бесплатное питание, и автопарку предстоит развезти семьям еще более 38 тыс. таких наборов.

Челленджи от уральских музеев

Уральские музеи во время действия режима самоизоляции решили не только сами создавать онлайн-контент, но и вовлечь в его создание и жителей. Например, проект "Россия - моя история" по инициативе тюменского исторического парка совместно с волонтерами запускают челлендж #музейвтапках. Они призывают жителей страны рассказать в коротких видео историю вещей, которые хранятся в их квартире, и разместить эти видео в социальной сети Instagram под хештегами #музейвтапках и #россиямояистория.

В Екатеринбурге Музей истории города планирует создать коллекцию экспонатов, связанных с пандемией коронавируса, зафиксировав этот период жизни общества в своих фондах, сообщила ТАСС руководитель PR-направления музея Ирина Костерина. Она отметила, что в число экспонатов могут войти фото необычных самодельных масок и оригинальных защитных костюмов, объявления и пропуска, фото ограничительной разметки в магазинах, собранные жителями в соцсетях под хештегом #коронавирусныеартефакты.

"Музей истории Екатеринбурга объявляет о намерении собрать коллекцию предметов, которые появились во время эпидемии и помогли нам ее пережить", - сказала собеседница агентства.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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