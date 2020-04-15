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Акцию "Сад памяти" могут перенести в Свердловской области из-за коронавируса

Высадка деревьев в регионе должна была начаться 16 мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Массовые посадки деревьев в рамках акции "Сад памяти", посвященной 75-летию Победы, могут перенести в Свердловской области из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

"Я думаю, что акция перенесется", - сказал Кузнецов. По его словам, регионам рекомендовано увеличить количество площадок для высадки деревьев, чтобы на одной территории собиралось не более 20 человек, но с этим могут возникнуть трудности. "Рекомендацию не приводить ветеранов мы, конечно, выполним, но по площадкам будет очень большой вопрос", - уточнил министр.

Высадка деревьев в Свердловской области должна начаться 16 мая.

В России Международная акция "Сад памяти", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала 18 марта. Высадка 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне должна пройти на 10 тыс. участках.

На сайте акции отмечается, что принять в ней участие можно, не выходя из дома. Тем, кто проживает в частном доме или находится на даче, предлагается посадить дерево у себя на участке, поддержав акцию в соцсетях хештегом #СадПамятиДома. Дерево, посаженное возле дома, можно также нанести на интерактивную карту на сайте.

Теги
РоссияСвердловская область75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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