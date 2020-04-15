Второй самолет с гуманитарным грузом для борьбы с COVID-19 прибыл из Китая в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Самолет с новой партией медицинских товаров для диагностики и профилактики коронавирусной инфекции прибыл в екатеринбургский аэропорт из КНР, сообщили в среду в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

Груз предназначен для Свердловской и Челябинской областей - оба региона получат одинаковое количество изделий, их передадут в медицинские учреждения, бюджетные, благотворительные и волонтерские организации. Спецборт с первой партией прибыл в Екатеринбург 13 апреля.