Второй самолет с гуманитарным грузом для борьбы с COVID-19 прибыл из Китая в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Самолет с новой партией медицинских товаров для диагностики и профилактики коронавирусной инфекции прибыл в екатеринбургский аэропорт из КНР, сообщили в среду в пресс-службе Фонда святой Екатерины.
Груз предназначен для Свердловской и Челябинской областей - оба региона получат одинаковое количество изделий, их передадут в медицинские учреждения, бюджетные, благотворительные и волонтерские организации. Спецборт с первой партией прибыл в Екатеринбург 13 апреля.
"Очередной самолет с гуманитарным грузом совершил посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге утром 15 апреля. Спецборт доставил в столицу Урала 4,1 млн индивидуальных медицинских масок, 10 тыс. защитных костюмов и 100 тыс. масок повышенной защиты. Это второй из четырех запланированных бортов", - говорится в сообщении. После разгрузки самолет вылетит Гуанчжоу, где формируется очередная партия груза.
Средства на приобретение товаров Фонду св. Екатерины выделил председатель Совета директоров АО "Российская медная компания" Игорь Алтушкин, доставку грузов профинансировал владелец компании "Сима-ленд" Андрей Симановский. Директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев отметил, что гуманитарная помощь уже начала поступать в больницы Урала, поставки идут по плану.