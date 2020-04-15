Въезд в Шадринск ограничили из-за коронавируса

ТАСС, 15 апреля. Власти второго по величине города Курганской области, Шадринска, ограничили въезд после обнаружения коронавируса у двух человек. Два въезда в город полностью перекрыли, на остальных введен пропускной режим, сообщается на официальном сайте администрации города.
"С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции с сегодняшнего дня въезды в город по Курганскому и Мальцевскому трактам полностью перекрыты. На остальных действует пропускной режим", - говорится в сообщении.
Сотрудники ДПС останавливают водителей и предупреждают, что передвижение допустимо только в случае необходимости и только по специальному разрешению, выданному работодателем, либо по СМС-запросу.
"Сотрудники полиции выполняют работу совместно с представителями администрации города Шадринска, которые уполномочены возбуждать дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 3 закона Курганской области в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции и осуществляющих движение на транспорте без необходимости", - предупреждают власти.
Во вторник в Шадринске коронавирус был подтвержден у двух жителей. Всего в Курганской области зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусом, три человека выздоровели.