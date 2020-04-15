{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Въезд в Шадринск ограничили из-за коронавируса

Во вторник во втором по величине городе Курганской области инфекцию подтвердили у двух жителей
Описание
© Администрация города Шадринска

ТАСС, 15 апреля. Власти второго по величине города Курганской области, Шадринска, ограничили въезд после обнаружения коронавируса у двух человек. Два въезда в город полностью перекрыли, на остальных введен пропускной режим, сообщается на официальном сайте администрации города.

"С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции с сегодняшнего дня въезды в город по Курганскому и Мальцевскому трактам полностью перекрыты. На остальных действует пропускной режим", - говорится в сообщении.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Сотрудники ДПС останавливают водителей и предупреждают, что передвижение допустимо только в случае необходимости и только по специальному разрешению, выданному работодателем, либо по СМС-запросу.

"Сотрудники полиции выполняют работу совместно с представителями администрации города Шадринска, которые уполномочены возбуждать дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 3 закона Курганской области в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции и осуществляющих движение на транспорте без необходимости", - предупреждают власти.

Во вторник в Шадринске коронавирус был подтвержден у двух жителей. Всего в Курганской области зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусом, три человека выздоровели.

Теги
РоссияКурганская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Резиденты ОЭЗ "Титановая Долина" на Урале вернулись к работе
Производство возобновилось на обеих площадках зоны - в Верхней Салде и на Уктусе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС