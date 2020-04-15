Въезд в Шадринск ограничили из-за коронавируса

ТАСС, 15 апреля. Власти второго по величине города Курганской области, Шадринска, ограничили въезд после обнаружения коронавируса у двух человек. Два въезда в город полностью перекрыли, на остальных введен пропускной режим, сообщается на официальном сайте администрации города.

"С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции с сегодняшнего дня въезды в город по Курганскому и Мальцевскому трактам полностью перекрыты. На остальных действует пропускной режим", - говорится в сообщении.