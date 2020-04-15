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Обновлено 

В офисном здании в Тюмени произошел пожар на площади 300 кв. м

Данных о пострадавших нет

ТАСС, 15 апреля. Кровля на площади 300 квадратных метров горит в офисном здании в Тюмени. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

"В 13:42 мск поступило сообщение о пожаре по адресу Тюмень, ул. Урицкого 36. Горит крыша здания на площади 300 кв. м", - сказали в пресс-службе, не уточнив, есть ли пострадавшие.

В ГУ МЧС добавили, что на месте ЧП работают 14 единиц техники, 39 человек личного состава. Пожар тушится при слабом ветре, осадков нет. В здании, помимо коммерческих компаний, находится и управление федерального казначейства по Тюменской области. Рядом с офисным центром расположен жилой дом.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области уточнили журналистам, что обращений за медицинской помощью во время инцидента не было. Первые бригады скорой медицинской помощи прибыли на место в 13:58 мск.

В новость были внесены изменения (15:06 мск) - добавлены подробности ​​​​​​.

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РоссияТюменская область
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