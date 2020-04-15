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Пандемия коронавируса нового типа

Жители Урала поддерживают врачей музыкой, помогают продуктами и шьют спецодежду

Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа записал песню "Не болейте, доктор"
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© Петр Ковалев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Военные и студенты колледжа имени Шостаковича в Уральском федеральном округе (УФО) исполнили музыкальные композиции в поддержку врачей, которые лечат пациентов с COVID-19. Волонтеры, спортивные болельщики и представители бизнеса бесплатно помогают медикам в работе, покупают им продукты, шьют спецодежду.

В регионах УФО подтверждено 400 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них больше всего в Свердловской области - 105 случай, в Челябинской - 55, в Ханты-Мансийском автономном округе - 71, в Ямало-Ненецком - 73, в Тюменской области - 85, в Курганской - 11. Во вторник в Свердловском штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией ТАСС сообщили, что в регионе впервые поставлен диагноз "коронавирусная инфекция" врачу.

Музыка от военных и студентов

Творческий коллектив ансамбля песни и пляски Центрального военного округа записал композицию, исполнив песню "Не болейте, доктор", так артисты поддержали медицинских работников, противостоящих опасному вирусному заболеванию, сообщила в среду пресс-служба округа. Как подчеркнул художественный руководитель ансамбля Антон Шолохов, в условиях пандемии врачи находятся на передовой, практически в обстановке боевых действий.

"Поэтому военные артисты ЦВО решили поддержать всех врачей России, противостоящих коронавирусу, исполнив песню, как практически более 70 лет назад во время Великой Отечественной войны к бойцам приезжали фронтовые концертные бригады", - цитирует его пресс-служба.

' Минобороны России'

В Курганской области студенты и их родители, преподаватели и выпускники регионального музыкального колледжа имени Шостаковича записали песню для местных врачей, сообщили в среду в оперативном штабе области. Отмечается, что к музыкальному подарку присоединилась и приглашенная солистка Большого театра Елена Гусева - она родом из Курганской области и также решила поддержать медиков региона.

Помощь волонтеров, болельщиков и благотворителей

К помощи врачам подключились студенты-волонтеры Свердловского медколледжа, которые помогают детским поликлиникам Екатеринбурга выдавать рецепты на молочную продукцию для детей и разносит их по домам родителям, сообщили в областном Минздраве. Спортивные болельщики в свою очередь предложили баскетбольному клубу УГМК собрать деньги и закупить предметы индивидуальной гигиены для пациентов инфекционной службы. Медсестры комплектуют индивидуальные наборы под потребности конкретного человека и доставляют в боксы или палаты.

Оказать поддержку врачам стараются и представители бизнеса, как сообщили журналистам в оперативном штабе Тюменской области по борьбе с коронавирусом, агрохолдинг "Юбилейный" передаст 1,2 тонны продукции для помощи медицинским работникам и малообеспеченным людям. Благотворительную помощь предприятие окажет жителям Тюмени, Ишима, Сургута и Ханты-Мансийска. 250 кг продукции уже отгружено, еще 750 кг отгрузят в течение трех недель. В продуктовые наборы входят колбасы, пельмени, макароны, гречка, печенье, растительное масло.

В регионах УФО начинают действовать собственные референс-центры, которые позволяют проводить анализ на подтверждение нового коронавируса в регионе. "Это дает возможность максимально сократить время для постановки окончательного диагноза", - прокомментировала журналистам пресс-секретарь Курганского управления Роспотребнадзора Светлана Хомко. По одному такому появилось в Курганской и Челябинской областях.

Особое внимание врачам

В Челябинской области с сегодняшнего дня начинается тестирование представителей профессий, которые находятся в наибольшем контакте с людьми, в числе тех, кто получит медицинскую поддержку находятся врачи. "По полицейским и врачам эта работа уже ведется. Добавляются кассиры торговых сетей, курьеры, сотрудники интернатов для престарелых, сотрудники детских домов, сотрудники ФСИН и ряда других организаций. Тестирование будем проводить силами Минздрава", - сказал губернатор региона Алексей Текслер.

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Сотрудники Центра развития внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа шьют специальные защитные комбинезоны для медицинских работников, сообщили в пресс-службе регионального правительства. На сегодняшний день изготовлено уже 10 таких костюмов из 83 запланированных. Кроме того, вклад в противодействие распространения коронавирусной инфекции в регионе вносят и ямальские казаки. Так, салехардские мастерицы из женского казачьего клуба "Любавушка" шьют защитные средства для волонтеров, сотрудников ОМВД и МЧС, они изготовили более полутора тысяч масок.

В Курганской области же начали шить дизайнерские защитные маски из кружева и с цветными принтами, сообщили в среду в пресс-службе губернатора региона. Изготовление таких изделий начала местный модельер-конструктор Ксения Емельянова, за день мастер изготавливает до 70 масок. "На сегодняшний день в нашем регионе 14 производителей могут предоставить качественную продукцию своим клиентам: маски, бахилы, защитные костюмы и халаты", - отмечают в пресс-службе.

Теги
РоссияТюменская областьКурганская областьСвердловская областьЧелябинская областьЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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