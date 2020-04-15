Центр ядерной медицины в Свердловской области введут в эксплуатацию к 2023 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Свердловский центр ядерной медицины будет введен в эксплуатацию к 2023 году, сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона.

В Свердловской области планируется построить центр ядерной медицины полного цикла для диагностики и лечения онкозаболеваний с использованием перспективных российских разработок стоимостью 2 млрд рублей. Проект реализуется при участии властей региона, Уральского федерального университета (УрФУ), компаний "ПЭТ-Технолоджи" и "Мединвестгрупп".

"Проект предполагает строительство на территории областного онкологического диспансера нового центра площадью 5 тысяч квадратных метров и его оснащение. <…> Строительство рассчитано на 2,5 года - ввод центра в эксплуатацию планируется к 2023 году", - говорится в сообщении департамента.

В центре будет создано 70 рабочих мест, в его состав будут входить несколько лечебных и диагностических корпусов: циклотронно-радиохимический комплекс, корпус радионуклидной терапии, центр радиохирургии. Там будут оказываться услуги и производиться радиофармпрепараты.