В УФО вводят самоизоляцию для прибывших из Москвы и усиливают контроль за ее соблюдением

В Сургуте за порядком в общественных местах следят 172 камеры, в Нижневартовске - 145, в Советском районе - 67, в Югорске - 46, в Мегионе - 40, в Ханты-Мансийске - 176. Часть из них способна считывать биометрические данные человека и с точностью до 99% устанавливать его личность. В случае обнаружения скопления людей на городских улицах, сигнал о происшествии оперативно поступает в дежурную часть полиции, а на место выезжают сотрудники патрульно-постовой службы для выяснения обстоятельств.

В Ханты-Мансийском автономном округе для отслеживания нарушителей режима самоизоляции и вычисления массовых скоплений людей задействовали более 600 камер наружного видеонаблюдения. По данным пресс-службы Ханты-Мансийского филиала "Ростелекома", они установлены при реализации проекта "Безопасный город".

В регионах УФО подтверждено 499 случаев заражения коронавирусом. Из них больше всего в Тюменской области - 112 случаев, в Свердловской - 111 случаев, в Ханты-Мансийском автономном округе - 110, в Ямало-Ненецком - 95, в Челябинской области - 60, Курганской - 11.

ТАСС, 16 апреля. Северные регионы Уральского федерального округа начали применять видеокамеры для отслеживания нарушителей режима самоизоляции, некоторые из них могут почти со стопроцентной точностью определить личность человека. Другие регионы округа в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом вводят обязательную самоизоляцию для прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга.

В населенных пунктах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) также задействовали систему видеонаблюдения для слежения за теми, кто обязан соблюдать карантин. Камеры устанавливаются у квартир граждан, в отношении которых Роспотребнадзор вынес отдельные постановления о запрете покидать жилье на определенный срок, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В Ноябрьске и Новом Уренгое установлено уже по восемь камер, в Губкинском видеонаблюдение по тому же принципу ведется по трем адресам. В Ханымее установлено 4 камеры видеонаблюдения в подъездах домов, где проживают люди, которые по предписанию Роспотребнадзора также обязаны соблюдать режим строгой самоизоляции.

Камеры видеонаблюдения реагируют на любое движение, система автоматически передает сигнал полицейским. Пока нарушений нет. Но в случае, если человек выйдет из квартиры, сотрудники полиции незамедлительно отправятся по адресу нарушителя.

Самоизоляция для вернувшихся в регионы

Регионы Урала начали вводить обязательные режимы самоизоляции для вернувшихся из Москвы и Санкт-Петербурга. Такой режим ранее был уже введен в Тюменской области. В Челябинской области с 16 апреля все приезжающие из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области обязаны будут проходить 14-дневный карантин.

В Свердловской области уйти на самоизоляию должны прибывшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил на своей странице в Instagram, что это связано с более сложной эпидемиологической ситуацией в этих регионах. "Это значит, что после возвращения в Свердловскую область они должны самоизолироваться дома на две недели, сообщить о своем прибытии, при выявлении респираторных симптомов - вызвать врача", - написал он.

Жителям Курганской области теперь необходимо сообщать о приезде из других регионов, соответствующее дополнение внесено в постановление губернатора о введении режима повышенной готовности, сообщает оперативный штаб области. Кроме того, таким людям рекомендовано минимизировать посещение общественных мест, а при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медпомощью на дому без посещения больниц.

В ХМАО в городе Мегион с населением 47 тыс. человек перекрыли периферийные дороги, по которым можно въехать в город - на ближайшее время единственной трассой, дающей доступ в населенный пункт, будет дорога от кольцевой развязки. Такие меры приняты муниципалитетом из-за роста числа больных коронавирусной инфекцией - 17 человек на утро 16 апреля. Под медицинским наблюдением на самоизоляции находятся 395 жителей Мегиона. На перекрытых дорогах установлены бетонные заградительные блоки и соответствующие дорожные знаки. Полицейские патрули будут останавливать транспорт при выезде или въезде в город, для выяснения цели поездки людей. По данным местных властей, это делается для пресечения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в Мегионе и в целом в Югре.