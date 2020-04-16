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Пандемия коронавируса нового типа

В УФО вводят самоизоляцию для прибывших из Москвы и усиливают контроль за ее соблюдением

В Югре для отслеживания нарушителей режима самоизоляции и вычисления массовых скоплений людей задействовали более 600 камер
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 16 апреля. Северные регионы Уральского федерального округа начали применять видеокамеры для отслеживания нарушителей режима самоизоляции, некоторые из них могут почти со стопроцентной точностью определить личность человека. Другие регионы округа в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом вводят обязательную самоизоляцию для прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга.

В регионах УФО подтверждено 499 случаев заражения коронавирусом. Из них больше всего в Тюменской области - 112 случаев, в Свердловской - 111 случаев, в Ханты-Мансийском автономном округе - 110, в Ямало-Ненецком - 95, в Челябинской области - 60, Курганской - 11.

Отслеживание с помощью видеокамер

В Ханты-Мансийском автономном округе для отслеживания нарушителей режима самоизоляции и вычисления массовых скоплений людей задействовали более 600 камер наружного видеонаблюдения. По данным пресс-службы Ханты-Мансийского филиала "Ростелекома", они установлены при реализации проекта "Безопасный город".

В Сургуте за порядком в общественных местах следят 172 камеры, в Нижневартовске - 145, в Советском районе - 67, в Югорске - 46, в Мегионе - 40, в Ханты-Мансийске - 176. Часть из них способна считывать биометрические данные человека и с точностью до 99% устанавливать его личность. В случае обнаружения скопления людей на городских улицах, сигнал о происшествии оперативно поступает в дежурную часть полиции, а на место выезжают сотрудники патрульно-постовой службы для выяснения обстоятельств.

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В населенных пунктах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) также задействовали систему видеонаблюдения для слежения за теми, кто обязан соблюдать карантин. Камеры устанавливаются у квартир граждан, в отношении которых Роспотребнадзор вынес отдельные постановления о запрете покидать жилье на определенный срок, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В Ноябрьске и Новом Уренгое установлено уже по восемь камер, в Губкинском видеонаблюдение по тому же принципу ведется по трем адресам. В Ханымее установлено 4 камеры видеонаблюдения в подъездах домов, где проживают люди, которые по предписанию Роспотребнадзора также обязаны соблюдать режим строгой самоизоляции.

Камеры видеонаблюдения реагируют на любое движение, система автоматически передает сигнал полицейским. Пока нарушений нет. Но в случае, если человек выйдет из квартиры, сотрудники полиции незамедлительно отправятся по адресу нарушителя.

Самоизоляция для вернувшихся в регионы

Регионы Урала начали вводить обязательные режимы самоизоляции для вернувшихся из Москвы и Санкт-Петербурга. Такой режим ранее был уже введен в Тюменской области. В Челябинской области с 16 апреля все приезжающие из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области обязаны будут проходить 14-дневный карантин.

В Свердловской области уйти на самоизоляию должны прибывшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил на своей странице в Instagram, что это связано с более сложной эпидемиологической ситуацией в этих регионах. "Это значит, что после возвращения в Свердловскую область они должны самоизолироваться дома на две недели, сообщить о своем прибытии, при выявлении респираторных симптомов - вызвать врача", - написал он.

Жителям Курганской области теперь необходимо сообщать о приезде из других регионов, соответствующее дополнение внесено в постановление губернатора о введении режима повышенной готовности, сообщает оперативный штаб области. Кроме того, таким людям рекомендовано минимизировать посещение общественных мест, а при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медпомощью на дому без посещения больниц.

В ХМАО в городе Мегион с населением 47 тыс. человек перекрыли периферийные дороги, по которым можно въехать в город - на ближайшее время единственной трассой, дающей доступ в населенный пункт, будет дорога от кольцевой развязки. Такие меры приняты муниципалитетом из-за роста числа больных коронавирусной инфекцией - 17 человек на утро 16 апреля. Под медицинским наблюдением на самоизоляции находятся 395 жителей Мегиона. На перекрытых дорогах установлены бетонные заградительные блоки и соответствующие дорожные знаки. Полицейские патрули будут останавливать транспорт при выезде или въезде в город, для выяснения цели поездки людей. По данным местных властей, это делается для пресечения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в Мегионе и в целом в Югре.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияКурганская областьСвердловская областьЧелябинская областьХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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