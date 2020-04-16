В Свердловской области приостановили вакцинацию против клещевого энцефалита

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Врачи в Свердловской области приостановили вакцинацию, в том числе от клещевого энцефалита, взрослого населения из-за пандемии вызванной новым коронавирусом. Об этом сообщил на брифинге главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.

"В отношении детей вакцинация не прекращается, поскольку здесь риски каких-то эффектов от нового вируса пока отсутствуют. В отношении взрослых пока рекомендовано вакцинацию приостановить, поэтому я призываю осторожно отнестись к выходу в леса", - сказал Козловских.

Он отметил, что в последние дни зафиксирован резкий рост укусов клещей. "За последнюю неделю число покусанных людей выросло в четыре раза, и уровень покусов превышает многолетний почти в 4,5 раза. Клещи в этом году чрезвычайно активны", - добавил Козловских.

Клещевой вирусный энцефалит - острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы, последствием которого могут стать осложнения, приводящие к инвалидности и смерти. Еще одно опасное заболевание, переносчиками которого являются иксодовые клещи - клещевой боррелиоз (возбудитель - бактерии рода Borrelia). Его первоначальные симптомы сходны с энцефалитом. При неправильном лечении, в том числе антибиотиками, заболевание может вызвать артрит, новообразования на коже, поражения печени и мозга.