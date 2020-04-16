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Пандемия коронавируса нового типа

Владелец ММК выделил Магнитогорску 500 млн рублей на борьбу с коронавирусом

На выделенные средства для медучреждений города закуплены аппараты ИВЛ, размещены заказы на поставку прикроватных мониторов и другого оборудования

ТАСС, 16 апреля. Основной акционер и председатель совета директоров группы ММК (Магнитогорский металлургический комбинат и дочерние общества) Виктор Рашников выделил Магнитогорску финансовую помощь в размере 500 млн руб. на меры по предупреждению распространения коронавируса и социальную помощь горожанам. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Накануне Виктор Рашников принял решение о выделении дополнительных средств на расширение программы финансирования противовирусных и социальных мероприятий в городе. Совокупный объем предоставляемой финансовой помощи составит порядка 500 млн руб. Утвержден комплекс приоритетных мер, направленных на поддержку учреждений здравоохранения и медицинских работников, педагогов и школьников, дошкольных учреждений, а также наименее защищенных категорий граждан Магнитогорска", - сказали в ММК.

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Как пояснили в пресс-службе, на выделенные средства для медучреждений города закуплены аппараты ИВЛ, размещены заказы на поставку прикроватных мониторов, инфузионных систем и перфузоров. Также деньги будут направлены на покрытие дополнительных выплат медицинскому персоналу, работающему в зоне повышенного риска.

"Для школьников из малообеспеченных семей будут приобретены планшеты и ноутбуки, которые особенно актуальны в действующем формате дистанционного обучения. Ноутбуки также получат молодые педагоги магнитогорских школ для проведения дистанционных уроков. Для магнитогорских детских садов, в которых сегодня по-прежнему работают группы для малышей, будут приобретены и установлены специальные дезинфицирующие облучатели-рециркуляторы. В детские дома и интернаты города поступят бесконтактные термометры", - уточняется в сообщении.

Кроме того, для одиноких пенсионеров, а также особо нуждающихся и малообеспеченных жителей города уже формируются и адресно доставляются сертифицированные наборы продуктов питания и комплекты средств индивидуальной защиты, указали в ММК.

Группа ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной акционер ММК - председатель совета директоров компании Виктор Рашников с долей 84,26%.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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