На Урале начали снимать документальный фильм о влиянии самоизоляции на жизнь людей

"Начали документальный неигровой проект, который называется "Кинокарантин". Наша главная гипотеза, которую мы хотим подтвердить или опровергнуть, - не так важен сам вирус, как время, которое люди проводят, сидя в четырех стенах наедине с самими с собой, и [которое] могут посвятить переоценке ценностей, каким-то самым главным вещам в своей жизни <...>. И, возможно, в итоге в конце этого карантина [они] изменят свою жизнь к лучшему. У нас сейчас около 25 героев из городов России и разных стран - [например,] есть ребята с Кипра, Германии, Бали, но хотели бы еще больше", - рассказала она.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Творческое объединение "Уральская кинолаборатория" начало съемки документального фильма о последствиях самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом в жизни людей и об изменении их ценностей. Героями уже стали 25 человек из России и зарубежья, сообщила ТАСС одна из организаторов проекта Мария Васенина.

"Кинолаборатория" попросила жителей выкладывать в социальных сетях видеоролики о жизни в самоизоляции под хештегом #кинокарантин или присылать их им на почту. "Пока задача простая: снимать на телефон все, что они считают нужным. Никаких требований - возрастных, политических, религиозных и каких бы то ни было - у нас люди целыми семьями участвуют с детьми, с бабушками, родителями. Мы с каждым держим связь, и периодически люди также записывают рефлексию на камеру на наши вопросы о ценностях, о важном, [поскольку] самое главное для нашего проекта - увидеть изменения у людей", - пояснила собеседница агентства.

Чаще всего люди предпочитают снимать на видео приготовление и употребление еды, занятия спортом (многие из героев прибегнули к спорту именно во время самоизоляции, ранее никогда им не занимаясь), общение с друзьями в различных мессенджерах, поделилась Васенина. "Проводят онлайн целые вечеринки, какие-то кулинарные мастер-классы, общаются, слушают музыку, поют на видео. Мы поняли примерно кто как живет, кто чем занят, у кого какая позиция насчет самоизоляции и карантина, сейчас у героев задание начать говорить лично о себе, о своих изменениях, не о мире [для блока-рефлексии]", - пояснила она.

Собеседница отметила, что после окончания ограничительных мер - самоизоляции или карантина - герои проекта будут еще до трех недель снимать ролики, чтобы полноценно отследить изменения. После этого, по предварительным расчетам, до конца лета режиссеры планируют заниматься монтажом, презентовав фильм осенью.