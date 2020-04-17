В Югре планируют издать книгу с историями ветеранов и архивными снимками

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 апреля. /ТАСС/. Истории около 90 ветеранов, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), и фотографии из их личных архивов планируется объединить в книге воспоминаний, которую готовят к изданию "Волонтеры Победы". Об этом сообщила ТАСС координатор регионального штаба всероссийского общественного движения Эка Шенгелая.

"Инициативная группа "Волонтеров Победы" решила собрать в одной книге наиболее яркие события и фрагменты из жизни ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Югры. Планируем, что она выйдет в 2020 году", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, планируется собрать вместе порядка 90 историй ветеранов. "В частности, о танкистах, разведчиках. Для этого волонтеры встречались с ветеранами, записывали их истории, собирали фотографии", - добавила Шенгелая.

Она отметила, что тираж может составить около 5 тыс. экземпляров. Книги направят в семьи ветеранов, образовательные организации, будут вручать молодежи на различных мероприятиях. Планируется также подготовить издание в электронном виде.

Как уточнил ТАСС председатель Ханты-Мансийской окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Громут, "это будет первая такая книга в подобном формате - с фотографиями из личных архивов участников Великой Отечественной войны, их историями о боевых буднях".

По данным региональных властей, в настоящее время в регионе проживают около 2,1 тыс. ветеранов войны, тружеников тыла, вдов участников и инвалидов войны, блокадников, бывших узников концлагерей.