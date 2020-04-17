Зарплатный фонд свердловских гостиниц сократили на 90%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Объем сокращения фонда оплаты труда в гостиничном бизнесе в Свердловской области составил 90%. В основном, речь идет о сотрудниках, отправленных в отпуск без сохранения заработной платы, сообщил ТАСС в пятницу руководитель уральского отделения Российского Союза туриндустрии, директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

"Объем сокращения фонда оплаты труда в гостиничном бизнесе в Свердловской области на данный момент уже составил 90%. Оформлено это может быть как угодно. В основном, людей отправляют в отпуск без содержания. Также речь идет о сотрудниках, работавших на аутосорсинге. В последнем случае речь идет просто о не перезаключении контракта, что на статистику формально не влияет", - сказал Мальцев.

По его данным, загрузка отелей в апреле 2020 года на территории области не превысит 10% по оптимистичным прогнозам. В таких обстоятельствах сохранить фонд заработной платы невозможно, добавил он.

Наиболее болезненным для отелей стала, по мнению Мальцева, отмена выставочных мероприятий на территории Свердловской области. По его информации, большая часть таких мероприятий в расписании приходилась на март - май 2020 года и были отменены в связи с ситуацией с коронавирусом.

В январе сообщалось, что свердловское правительство потратит 216,8 млн рублей на участие в конгрессных и выставочно-ярморочных мероприятиях в 2020 году. Всего в тексте распоряжения правительства Свердловской области о плане конгрессных и выставочно-ярмарочных мероприятий на 2020 год перечислено 63 мероприятия, 38 из которых планировалось провести на территории области, в том числе, 19 в промежутке март - май 2020 года.

Мальцев отметил, что это так называемый "эффект отложенного спроса", так как возместить потери от уже не прошедших мероприятий невозможно. Учитывая это, Уральская ассоциация туризма подготовила предложение с пакетом мер по поддержке туротрасли. Отдельные предложения касаются работников, занятых в гостиничной и туристических сферах, так как их занятость является важным вопросом и в текущей ситуации требует перепрофилирования.