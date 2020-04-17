Свердловские медики готовы лечить зараженных коронавирусом плазмой с антителами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Специалисты Свердловской области готовы изготовить из крови выздоровевших после заражения коронавирусом плазму для тех, кто еще проходит лечение. В крови переболевших появляются антитела к вирусу, сообщила на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ СО "Областная станция переливания крови", главный внештатный трансфузиолог Свердловской области Наталья Попкова.

По данным на 16 апреля, в Свердловской области зафиксировано 111 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 47 пациентов выписаны после выздоровления.

"Такая практика начата в Москве: заготовка плазмы у тех, кто переболел, перенес инфекцию коронавируса и у которых определяются антитела в крови. Заготавливается плазма методом плазмафореза и затем эта плазма переливается больным. В нашем регионе этот вопрос обсуждался в Министерстве здравоохранения Свердловской области, мы готовы к проведению данных процедур у выздоровевших больных, которые готовы будут стать донорами. Если такая потребность у наших лечебных учреждений возникнет, мы готовы обеспечивать их такой плазмой", - сказала Попкова.