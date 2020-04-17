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75-летие Победы

В Югре запустили портал с архивными документами, письмами и снимками ветеранов запустили

Работа над интернет-ресурсом шла более года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 апреля. /ТАСС/. Интернет-портал "Победа одна на всех!" с более чем 17 тыс. писем, воспоминаний, фотографий ветеранов Великой Отечественной войны и сведений о работе предприятий Югры периода с 1940-1946 годов запущен в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Также он содержит интерактивную карту округа с информацией о памятниках жителям региона, погибшим в годы Великой Отечественной войны, об этом сообщила ТАСС в пятницу руководитель службы по делам архивов Югры Юлия Дружинина.

"В Югре запущен интернет-портал "Победа одна на всех!". Работа над ним шла более года - выявлялись и оцифровывались документы периода Великой Отечественной войны, находящиеся в архивах муниципалитетов Югры и в окружном госархиве. Всего удалось выявить более 2,5 тыс. документов, среди них - письма, воспоминания, фотографии ветеранов, призванных с территории региона", - сказала она.

По ее словам, на портале также размещены документы, которые передал окружной военный комиссариат. В частности, более 3 тыс. проходных свидетельств демобилизованных граждан, вернувшихся в округ после войны, свыше 12 тыс. похоронных извещений о гибели, свидетельств о болезнях, ранениях, книги розыска наград, именные списки призывников на фронт 1941-1945 годов. "Все эти документы размещены на портале в соответствующих тематических рубриках. На портале можно искать сведения, например, по фамилиям, узнавать биографию людей, при наличии - смотреть фото. Также на нем представлена интерактивная карта округа с информацией о памятниках жителям регионам, погибшим в годы Великой Отечественной войны", - сообщила Дружинина.

Она пояснила, что на портале также размещены документы, свидетельствующие о том, как жители собирали посылки на фронт, сколько теплых вещей отправили, денег перечислили на строительство, в частности, самолетов и танков, сведения о работе заводов, поставки выловленной рыбы на фронт, поднятии темпов отстрела пушных зверей.

Дружинина добавила, что работа над наполнением информационного ресурса продолжится, поскольку выявление документов - сложный и длительный процесс и постоянно появляются новые документы. Планируется, что к данной работе будут привлекаться волонтеры, которые помогут работать с документами в архивах, а также с семьями, желающими передать оригиналы или цифровые копии, в частности, писем, воспоминаний ветеранов, наградных листов их своих личных архивов для размещения на портале.

По данным государственного архива Югры, с территории региона на фронт в годы Великой Отечественной войны ушли более 17,8 тыс. человек, не вернулось с войны свыше 9,5 тыс. человек. Звание Героя Советского Союза было присвоено 12 жителям, более 5 тыс. жителей округа были награждены орденами и медалями. В 1941-1945 годах округ был трудовым и рыбным фронтом. На территории региона действовали рыбоконсервные комбинаты, поставлявшие на фронт рыбную продукцию, было открыто 10 детских домов для размещения более 1 тыс. детей из блокадного Ленинграда.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ75-летие Победы
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