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Первый фестиваль Уральского рок-клуба реконструируют в ноябре

Организацией займутся Союз композиторов Свердловской области совместно с Музеем истории Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Союз композиторов Свердловской области совместно с Музеем истории Екатеринбурга в ноябре реконструируют фестиваль Уральского рок-клуба на средства президентского гранта, сообщила в субботу ТАСС руководитель PR-направления музея Ирина Костерина.

"Будем с Союзом композиторов [Свердловской области] проводить полную реконструкцию трех концертов, воссоздавая их атмосферу. У нас по президентскому гранту исследование трех периодов музыкальной культуры города планируется: дореволюционная музыкальная культура, советского периода и отдельным блоком хотим рассказать о таком бренде, как Свердловский рок", - сказала она, не уточнив сумму гранта.

Костерина отметила, что итогом таких исследований станет реконструкция первого фестиваля Уральского рок-клуба, который прошел в 1986 году. Кроме того, будет воссоздан концерт по случаю открытия первого в Екатеринбурге концертного зала - "Зала Ильи Маклецкого" (общественного деятеля и мецената), который состоялся 120 лет назад, а также концерта 1932 года "Ораторий "Поэма об Урале" по музыкальному произведению Маркиана Фролова. Их организация запланирована на ноябрь.

По предварительным расчетам, фестиваль хотят провести в "Доме печати", концерт советской эпохи - в Музее истории Екатеринбурга, а дореволюционной - в историческом месте его проведения. При этом, как уточнила Костерина, основной объем работы по организации реконструкций ляжет на Союз композиторов.

Свердловский рок-клуб - общественная и концертная организация, созданная в Свердловске (ныне Екатеринбург) в марте 1986 года. В первом фестивале клуба в июне 1986 года участвовали 20 коллективов - "Наутилус Помпилиус", "Чайф", "Трек", "Сфинкс" и другие.

Концертный зал Маклецкого - первый концертный зал в Екатеринбурге, имеет уникальную акустику. В разное время на его сцене выступали Дмитрий Шостакович и Сергей Прокофьев, Давид Ойстрах и Генрих Нейгауз и другие.

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