Больницу в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за госпитализации врачей и пациентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Центральную городскую клиническую больницу №1 в Екатеринбурге закрыли на карантин до особого распоряжения. Причиной стала госпитализация нескольких врачей и пациентов, их статус уточняется, сообщили ТАСС в региональном оперативном штабе в субботу.

"Несколько пациентов и контактных врачей ЦГКБ №1 госпитализированы в инфекционный корпус городской больницы №40. Их количество и статус уточняются. Больница №1 до особого распоряжения закрыта на карантин для проведения необходимых эпидемиологических мероприятий. Плановые операции в медучреждении отменены", - говорится в сообщении.