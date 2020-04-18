Больницу в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за госпитализации врачей и пациентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Центральную городскую клиническую больницу №1 в Екатеринбурге закрыли на карантин до особого распоряжения. Причиной стала госпитализация нескольких врачей и пациентов, их статус уточняется, сообщили ТАСС в региональном оперативном штабе в субботу.
"Несколько пациентов и контактных врачей ЦГКБ №1 госпитализированы в инфекционный корпус городской больницы №40. Их количество и статус уточняются. Больница №1 до особого распоряжения закрыта на карантин для проведения необходимых эпидемиологических мероприятий. Плановые операции в медучреждении отменены", - говорится в сообщении.
В оперштабе добавили, что пациентов в неотложном и экстренном состоянии будут доставлять в городскую клиническую больницу №40 и центральную городскую больницу №7.
По данным оперштаба Свердловской области на 18 апреля, за минувшие сутки в регионе проведены 2 633 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследованы 2 630 человек. Всего специалистами проведены 50 719 исследований, обследованы 43 633 человека. В регионе зафиксированы 126 случаев коронавируса. Состояние шести пациентов оценивается как тяжелое, 16 - средней тяжести, остальных как удовлетворительное.