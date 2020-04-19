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Прибывшие из Таиланда в Екатеринбург россияне изолированы в обсерваторы

Всего на борту самолета находились 180 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Авиарейс, прибывший 19 апреля из Таиланда в Екатеринбург со 180 жителями Свердловской и Челябинской областей, признан неблагополучным с эпидемиологической точки зрения. В связи с этим было принято решение об изоляции пассажиров по прилету, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе Свердловской области.

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"Рейс, прибывший 19 апреля из Таиланда в Екатеринбург со 180 соотечественниками - жителями Свердловской и Челябинской областей, признан неблагополучным с эпидемиологической точки зрения. Уже при посадке на него было отказано пяти пассажирам в связи с высокой температурой и признаками ОРВИ. Этим обусловлено решение об изоляции остальных пассажиров по прилету", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что 49 жителей Челябинской области были вывезены властями региона сразу из аэропорта. "Жители Свердловской области изолированы [в обсерваторы] для исключения риска распространения COVID-19 в случае, если у кого-то из прибывших будет обнаружен вирус. Это вынужденная, но необходимая мера, которая позволит не только не допустить возможного распространения инфекции, если она есть, но и снизить нагрузку на систему здравоохранения", - пояснили в оперштабе.

Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" в ночь 19 апреля доставил из Бангкока в Екатеринбург 180 туристов, пожелавших вернуться на родину.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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