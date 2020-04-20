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Пандемия коронавируса нового типа

Группу курсантов тюменского училища, где обнаружен коронавирус, обследуют в Екатеринбурге

Их доставили в окружной госпиталь самолетом военно-транспортной авиации Центрального военного округа
Самолет военно-транспортной авиации Центрального военного округа, на котором доставили курсантов Пресс-служба Центрального военного округа
Описание
Самолет военно-транспортной авиации Центрального военного округа, на котором доставили курсантов
© Пресс-служба Центрального военного округа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Самолет военно-транспортной авиации Центрального военного округа (ЦВО) доставил группу курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, которые контактировали с зараженными коронавирусом военнослужащими, в окружной госпиталь в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе округа в понедельник.

"Группа курсантов, контактировавших с инфицированными однокурсниками в Тюменском высшем военном инженерном командном училище, по решению командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина самолетом военно-транспортной авиации ЦВО доставлена в Екатеринбург", - сообщили в пресс-службе.

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Там уточнили, что по результатам проведенной в госпитале первичной диагностики ни у кого из курсантов симптомов заболевания нет, температура тела и флюорограмма органов дыхания в норме. "В окружном военном госпитале Центрального военного округа курсанты проходят углубленное обследование под наблюдением высококвалифицированных военных медиков. Переброска курсантов воздушным транспортом в Екатеринбург и перевозка в госпиталь осуществлена с соблюдением всех необходимых противоэпидемиологических мер, исключающих любые контакты с гражданскими лицами", - добавили в округе.

16 апреля заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских сообщила, что в училище обнаружен очаг заражения новой коронавирусной инфекцией. В Минобороны РФ уточнили, что тесты на коронавирус дали положительный результат у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника. Военные медики изолировали и перевели на карантин всех инфицированных, они находятся в удовлетворительном состоянии. Военнослужащие подразделений специальной обработки бригады радиационной, химической и биологической защиты провели дезинфекцию в училище.

 

Теги
РоссияТюменская областьСвердловская областьЛапин, Александр ПавловичПандемия коронавируса нового типа
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