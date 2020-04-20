Группу курсантов тюменского училища, где обнаружен коронавирус, обследуют в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Самолет военно-транспортной авиации Центрального военного округа (ЦВО) доставил группу курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, которые контактировали с зараженными коронавирусом военнослужащими, в окружной госпиталь в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе округа в понедельник.

"Группа курсантов, контактировавших с инфицированными однокурсниками в Тюменском высшем военном инженерном командном училище, по решению командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина самолетом военно-транспортной авиации ЦВО доставлена в Екатеринбург", - сообщили в пресс-службе.