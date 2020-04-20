Школу-интернат в Магнитогорске закрыли на карантин из-за коронавируса

ТАСС, 20 апреля. Коррекционную школу-интернат № 5 для детей с особенностями развития в Магнитогорске Челябинской области закрыли на самоизоляцию после того, как у двух сотрудниц учреждения выявили коронавирус. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации города.

"Диагнозы подтвердились у двух работниц МОУ "Коррекционная школа-интернат № 5" для детей с особенностями развития. У всех обучающихся были взяты анализы на коронавирус. Все результаты отрицательные. На данный момент учреждение закрыто на обязательную 14-дневную самоизоляцию", - говорится в сообщении.