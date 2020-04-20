В Курганской области запустили акцию "Марафон поздравлений" к юбилею Победы

ТАСС, 20 апреля. Курганские власти призвали жителей записать онлайн-поздравления и творческие номера для ветеранов Великой Отечественной войны к 75-летию Победы. К акции уже присоединился Курганский театр драмы, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора региона.

"В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне управление культуры Курганской области запускает патриотическую акцию "Марафон поздравлений", - говорится в сообщении.

Жителям и организациям предлагается записать видеоролики с поздравлениями и творческими номерами - песнями, танцами, стихами и другими.

Отмечается, что первым к акции присоединился Курганский театр драмы, выложив поздравление на своей официальной странице в социальной сети "Вконтакте".

"Спасибо, наши ветераны, за ваш невероятный подвиг! И за мир под огромным голубым небом! Спасибо за жизнь, что вы отвоевали для нас", - также поздравила ветеранов юная подписчица театра Алена Пылкова.