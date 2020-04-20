Интернат для умственно отсталых детей на Урале закрыли на карантин по коронавирусу

ТАСС, 20 апреля. Роспотребнадзор в городе Троицке Челябинской области закрыл до 24 апреля на карантин интернат для умственно отсталых детей, у сотрудницы которого обнаружили коронавирус. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в городской администрации.

"В Троицке у сотрудницы интерната для умственно отсталых детей выявлен коронавирус. У 160 человек из числа детей и сотрудников учреждения будут взяты анализы на коронавирус, они будут находиться в учреждении. По предписанию Роспотребнадзора интернат закрыли на карантин до 24 апреля включительно", - сказала собеседница агентства.

В понедельник также со ссылкой на администрацию Магнитогорска Челябинской области сообщалось, что магнитогорскую коррекционную школу-интернат №5 для детей с особенностями развития закрыли на самоизоляцию после того, как у двух сотрудниц учреждения выявили коронавирус.

По состоянию на утро 20 апреля в Челябинской области, по данным местных властей, зафиксировано 97 случаев коронавируса. При этом 35 человек выздоровели и выписаны из больниц, 61 продолжает лечение, три пациента находятся на искусственной вентиляции легких. Один пациент с коронавирусом, страдавший онкологией в терминальной стадии, умер.