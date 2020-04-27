Курганские власти предложили жителям самостоятельно выбрать систему цифровых пропусков

Сейчас жителям необходимо уведомлять спецслужбы о своем передвижении через СМС или сообщения в Viber с кодом цели выхода на улицу. Ранее губернатор Вадим Шумков признал такую цифровую систему учета передвижений граждан "неидеальной".

ТАСС, 27 апреля. Власти Курганской области рассматривают возможность изменения действующей системы получения цифровых пропусков для жителей на период действия режима самоизоляции и проведут для этого онлайн-голосование. Его итоги планируют подвести 30 апреля, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора области.

"Жителям Курганской области предлагают принять участие в опросе и выбрать, как удобнее получать цифровой пропуск для выхода на улицу в период действия режима самоизоляции. <...> Голосование завершится 30 апреля", - говорится в сообщении.

Желающим высказать свое мнение на выбор предложат два варианта получения цифрового пропуска: через приложение "Госуслуги СТОП-Коронавирус", разработанное Минкомсвязи России, или действующую сейчас систему.

"Главное их отличие заключается в том, что для использования приложения "СТОП-Коронавирус" требуется предварительная регистрация гражданина на портале госуслуг, обязательное наличие смартфона и интернета. <...> Выбор жителей Курганской области послужит основанием для продолжения действия на территории региона уже действующей системы или внедрения новой", - поясняют в пресс-службе. Голосование пройдет в официальной группе оперативного штаба региона в социальной сети "ВКонтакте".

С 11 апреля жителям Курганской области без особого разрешения можно выходить на прогулку с животными, выбросить мусор, в ближайшую аптеку или магазин за продуктами. В иных случаях - при наличии справки или служебного удостоверения и отправляя смс на номер специальной службы, если же человек идет на улицу для покупки товаров или получения услуг.