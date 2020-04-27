Курганские власти предложили жителям самостоятельно выбрать систему цифровых пропусков

ТАСС, 27 апреля. Власти Курганской области рассматривают возможность изменения действующей системы получения цифровых пропусков для жителей на период действия режима самоизоляции и проведут для этого онлайн-голосование. Его итоги планируют подвести 30 апреля, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора области.
Сейчас жителям необходимо уведомлять спецслужбы о своем передвижении через СМС или сообщения в Viber с кодом цели выхода на улицу. Ранее губернатор Вадим Шумков признал такую цифровую систему учета передвижений граждан "неидеальной".
"Жителям Курганской области предлагают принять участие в опросе и выбрать, как удобнее получать цифровой пропуск для выхода на улицу в период действия режима самоизоляции. <...> Голосование завершится 30 апреля", - говорится в сообщении.
Желающим высказать свое мнение на выбор предложат два варианта получения цифрового пропуска: через приложение "Госуслуги СТОП-Коронавирус", разработанное Минкомсвязи России, или действующую сейчас систему.
"Главное их отличие заключается в том, что для использования приложения "СТОП-Коронавирус" требуется предварительная регистрация гражданина на портале госуслуг, обязательное наличие смартфона и интернета. <...> Выбор жителей Курганской области послужит основанием для продолжения действия на территории региона уже действующей системы или внедрения новой", - поясняют в пресс-службе. Голосование пройдет в официальной группе оперативного штаба региона в социальной сети "ВКонтакте".
С 11 апреля жителям Курганской области без особого разрешения можно выходить на прогулку с животными, выбросить мусор, в ближайшую аптеку или магазин за продуктами. В иных случаях - при наличии справки или служебного удостоверения и отправляя смс на номер специальной службы, если же человек идет на улицу для покупки товаров или получения услуг.