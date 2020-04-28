В Сургуте приземлился самолет с российскими туристами из Индонезии и Таиланда

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 апреля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Utair с российскими гражданами, пожелавшими вернуться в страну из-за ситуации с коронавирусом, приземлился в аэропорту Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ). Об этом сообщили ТАСС в справочной аэропорта.

"Рейс UTA9035 Бангкок (Суварнабхуми) - Сургут прибыл в 08:38 (06:38 мск - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

Ранее Росавиация сообщала о планах выполнения рейса Денпасар - Фиджи - Денпасар - Бангкок - Сургут. Его внесли в предварительный график вывозных рейсов до 27 апреля. В понедельник Минкомсвязь РФ в своем Telegram-канале сообщила, что власти Фиджи не выдали российскому борту разрешение на посадку. В результате рейс решили выполнить по маршруту Денпасар - Бангкок - Сургут. Авиакомпания Utair уточнила, что с Фиджи планировалось вывезти 26 россиян, в том числе троих детей. Теперь перевозчик и российские власти будут искать альтернативные пути их вывоза.

В свою очередь оперативный штаб Югры по ситуации с коронавирусом сообщал, что 28 апреля в Сургут вывозным рейсом прибудут 192 человека - туристы из нескольких регионов страны, которые не смогли вернуться ранее из-за жестких ограничительных мер и прекращения авиасообщения в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, это 104 жителя ХМАО, 55 человек из Тюменской области, 25 жителей Ямала и еще восемь жителей других регионов России. Перелет будет бесплатный, вместе с ними возвращаются и их домашние питомцы - две кошки и одна собака. Рейс организован по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой в связи с поступающими обращениями от жителей.

По данным штаба, все туристы в обязательном порядке отправятся на двухнедельную самоизоляцию. В частности, жителей Ямала и Тюменской области на специально организованном транспорте доставят в родные города, а жители других субъектов РФ будут размещены в обсерваторе на базе комплекса "Олимпия" в Сургуте.